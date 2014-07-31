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Спорт

31 июля 2014, 16:41

Церемонию открытия стадиона "Спартак" могут перенести на август

Спартак стадионы Открытие Арена

Фото: ИТАР-ТАСС

Церемония открытия нового стадиона "Спартака" - "Открытие Арена" - может быть перенесена. По информации "Чемпионат.ком", торжественные мероприятия, посвященные открытию стадиона, на которых будут присутствовать высокопоставленные гости, состоятся в конце августа.

Кроме того, вместо анонсированного матча "Спартак" - "Црвена Звезда" пройдет встреча прославленных ветеранов "красно-белых". Сербский клуб из-за плотного графика матчей в национальном первенстве не сможет принять участие в московском поединке.

Напомним, что 18 июля "Спартак" и "Црвена Звезда" подписали договор о проведении товарищеского матча. Планируется, что 5 сентября команды встретятся в матче открытия нового стадиона столичного клуба.

Ранее стало известно, что сербская команда прилетит в Москву 4 сентября, а на следующий день после игры отправится домой. "Спартак" оплатит перелет гостей и их проживание в российской столице. По информации СМИ, финансовые выплаты "Црвене Звезде" за участие в товарищеском матче не предусмотрены.

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Изначально открытие стадиона было намечено на 24 июля, однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию были продлены, и дата открытия перенесена на сентябрь.

До 5 сентября "Спартак" не будет проводить домашние матчи в чемпионате России. "Красно-белые" в первых турах нового сезона в гостях сыграют с "Рубином", "Динамо", "Краснодаром", ЦСКА, "Уфой" и "Амкаром".

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