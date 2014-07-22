Динияр Билялетдинов покинет московский "Спартак"

Динияр Билялетдинов (справа). Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник московского "Спартака" Динияр Билялетдинов этим летом покинет клуб. Главный тренер москвичей Мурат Якин определился с футболистами, которые не нужны команде, и Билялетдинов попал в их число, сообщает ИТАР-ТАСС.

Контракт 29-летнего игрока со "Спартаком" истекает летом будущего года. На данный момент у Билялетдинова есть предложения от казанского "Рубина" и английского клуба "Кристал Пэлас".

Полузащитник давно перестал попадать в стартовый состав "красно-белых". В основе его не видел и экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин, который отдал Билялетдинова в аренду махачкалинскому "Анжи".

Во второй половине сезона футболист провел за махачкалинцев 11 матчей, в которых забил два мяча.



Отметим, что в "Спартаке" сейчас наблюдается перебор центральных полузащитников. На этой позиции могут сыграть сразу 11 игроков.