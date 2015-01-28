В Москве появится первый медицинский кластер

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В Москве создадут международный медицинский кластер, который поднимет уровень медобслуживания на качественно новый уровень, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Медицинский кластер (объединение) включит в себя больничный комплекс, реабилитационные центры, центр клинических исследований, а также мединститут и центр повышения квалификации.

По словам главы ведомства Владимира Ефимова, город сможет по упрощенной системе привлекать к работе в сфере здравоохранения иностранные медицинские компании.

"Мы сможем проводить обучение и стажировку отечественных специалистов, использовать и внедрять в работу лучшие мировые технологии и методики", – заявил он.

Цель проекта – обеспечить граждан современным технологичным центром, где можно получить профессиональную диагностику и медицинскую помощь. "Создание медицинского кластера позволит предоставить российскому обществу качественные услуги", – подчеркнул Ефимов.

Кластер разместят в Сколкове. Планируется организация четырех ключевых направлений: клиническо-диагностическое, реабилитационное, научное и учебное.

В настоящее время в столице проходит масштабная работа по развитию и совершенствованию сферы здравоохранения. По словам Сергея Собянина, медицина подверглась существенным изменениям.

Так, в больницы и поликлиники закупили новое оборудование, медицинские учреждения перешли на новую двухуровневую систему амбулаторной помощи, специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации. Но этого недостаточно. Интеграция опыта международного сообщества в работу российской медицины имеет важное значение.

По словам мэра, модернизация здравоохранения началась с капитального ремонта учреждений и оснащения их современным оборудованием. Вторая задача, которую решали власти, – выстраивание правильной структуры медучреждений. Были созданы медицинские центры, куда интегрировали районные поликлиники, чтобы сделать узких специалистов доступными для граждан.