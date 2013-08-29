Ночные маршруты общественного транспорта начнут работать с 31 августа

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Мосгортранс запустит первые ночные маршруты общественного транспорта в ночь на 31 августа. Так, ночной автобус № Н1 будет курсировать от остановки "Озерная улица" до аэропорта Шереметьево с 1.00 до 5.30.

Его маршрут пройдет по Озерной улице, через Ленинский проспект, Тверскую, далее через Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе до Шереметьево. В аэропорту автобус будет останавливаться возле терминалов В, D и F, а также у гостиницы, дирекции и грузовых комплексов. Интервал составит 30 минут.

Также появятся два троллейбусных ночных маршрута - № 15 и №Б. Первый будет ходить от ВДНХ до улицы лица 10-летия Октября каждые 30 минут, второй – по Садовому кольцу каждые 15 минут.

Трамвай № 3 в ночное время будет продлен до улицы Академика Янгеля. После окончания работы маршрутов № 1,16 он будет курсировать с интервалом в 30 минут.

Как отмечают в Мосгортрансе, стоимость проезда на ночных автобусах, троллейбусах и трамваях будет такой же, как и днем.