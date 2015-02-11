Самолет из Еревана, севший в Волгограде из-за дебошира, приземлился в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Самолет Ереван-Москва, вынужденно приземлившийся в Волгограде из-за дебошира из Голландии, прилетел в Шереметьево. Самолет сел в столичном аэропорту около 4.30 по московскому времени.

Ранее M24.ru сообщало, что пассажирский самолет рейса SU 1863 по решению командира экипажа совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира. По мнению капитана воздушного судна, это могло создать угрозу безопасности других пассажиров.

По его словам, неадекватность пассажира выражалась в том, что он бегал по салону, стучал в двери кабины пилотов. В Волгограде мужчину сняли с рейса. По предварительным данным, у него был приступ мании преследования.

Отметим, на прошлой неделе произошел похожий случай. Самолет, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Шереметьево также из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.