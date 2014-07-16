На Ярославском вокзале из-за жары начали раздавать питьевую воду

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Из-за аномальной жары сотрудники "Центральной пригородной пассажирской компании" начали раздавать на Ярославском вокзале питьевую воду, передает пресс-служба компании.

Раздавать воду будут на вокзале и в на станции Сергиев Посад с 16 по 18 июля, в дни празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского.

Пункты выдачи организованы у пригородных платформ с 14.00 до 19.00, а в Сергиевом Посаде – с 9.00 до 19.00.

Добавим, что в дни празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского увеличится количество электричек на Ярославском направлении. Количество пригородных поездов на маршруте Москва – Сергиев Посад – Москва увеличится в тот период, когда Троице-Сергиеву Лавру планируют посетить особенно много гостей и паломников.

Также власти Подмосковья ввели дополнительные меры для облегчения дорожной ситуации в городе - Сергиев Посад закроют для въезда личного автотранспорта с 15 по 20 июля.

Ожидается, что Лавру в дни празднования 700-летия Сергия Радонежского посетят свыше 100 тысяч человек.