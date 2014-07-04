Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

04 июля 2014, 19:59

В Псковской области открылся первый в России дом-музей Довлатова

Сергей Довлатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый в России дом-музей Сергея Довлатова открылся в Псковской области, сообщает МИА "Россия сегодня".

Музей открылся в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области, где Довлатов жил в 1977-78 годах, работая экскурсоводом в Пушкинском музее-заповеднике. Об этом Довлатов рассказал в его знаменитом произведении "Заповедник".

Ссылки по теме

Дом, в котором жил Довлатов, был построен в 1912 году. Затем строение для летнего отдыха выкупила жительница Москвы, не знавшая его истории. По ее словам, строение находилось в неприглядном виде.

Сделать из здания частный музей решили петербургский реставратор Юрий Волкотруб, поэт Валерий Костин и биограф Довлатова Валерий Попов.

Ожидается, что в будущем дом-музей Довлатова станет литературным центром советской культуры 60-80-х годов прошлого века.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать