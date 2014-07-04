В Псковской области открылся первый в России дом-музей Довлатова

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Первый в России дом-музей Сергея Довлатова открылся в Псковской области, сообщает МИА "Россия сегодня".

Музей открылся в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области, где Довлатов жил в 1977-78 годах, работая экскурсоводом в Пушкинском музее-заповеднике. Об этом Довлатов рассказал в его знаменитом произведении "Заповедник".

Дом, в котором жил Довлатов, был построен в 1912 году. Затем строение для летнего отдыха выкупила жительница Москвы, не знавшая его истории. По ее словам, строение находилось в неприглядном виде.

Сделать из здания частный музей решили петербургский реставратор Юрий Волкотруб, поэт Валерий Костин и биограф Довлатова Валерий Попов.

Ожидается, что в будущем дом-музей Довлатова станет литературным центром советской культуры 60-80-х годов прошлого века.