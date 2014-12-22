Сбербанк поднимет ставку по ипотеке до 15 процентов

Сбербанк повысит среднюю ставку по ипотеке до 15%

Сбербанк намерен повысить ставку по ипотеке на два процента. Таким образом, она достигнет 15 процентов, что все равно ниже ключевой ставки Центробанка, сообщает телеканал "Москва 24".

На решение руководства Сбербанка повлияло повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17 процентов. Ключевая ставка - это процент, под который Центробанк кредитует другие финансовые организации. Таким образом, даже при ставке в 15 процентов Сбербанк будет работать себе в убыток.

В настоящее время объем предварительно одобренных ипотечных кредитов у крупнейшего банка страны составляет 256 миллиардов рублей.

В руководстве Сбербанка уверены, что прибыль кредитной организации (в частности, от потребительского кредитования) перекроет убытки от ипотеки.

Другие банки пока не последовали примеру Центробанка, но стоит ожидать, что они также пересмотрят ипотечные ставки.

Напомним, 16 декабря стало известно о том, что Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов годовых. По данным ЦБ, это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

17 декабря официальный курс доллара и евро вырос на 6,5 и 8,5 рубля соответственно. Центробанк определил стоимость американской валюты на четверг на уровне 67 рублей 79 копеек, европейской валюты – на уровне 84 рублей 59 копеек.

Утром 22 декабря за 1 доллар на Московской валютной бирже дают 56,31 рубля, а за евро - 69,14 рубля.