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09 декабря 2014, 12:25

"Сбербанк" планирует выпустить карты с "Тройкой" в 2015 году

Сбербанк метро банковские карты наземный транспорт тройка

Фото: m24.ru

К апрелю 2015 года Сбербанк планирует массовый выпуск "Банковской транспортной карты" с приложением "Тройка", сообщил M24.ru вице-президент федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" Евгений Кисляков.

"В целом, это будет обычная банковская карта Сбербанка, но с транспортным приложением "Тройка", - пояснил Кисляков. По его словам, такую карту можно будет пополнить в любом банкомате Сбербанка или в кассах метрополитена. Оплатить проезд можно будет, приложив карту к турникету. Деньги спишутся благодаря бесконтактной технологии PayPass".

Кисляков отметил, что пополнить приложение "Тройка" через "Сбербанк.Онлайн" нельзя, так как "на карту должна физически записаться информация, которая потом считается в метро или на наземном транспорте". Кисляков добавил, что дизайн карты Сбербанка на предварительном этапе будет повторять дизайн обычной "Тройки" с тремя лошадьми на лицевой стороне.

"Банковские транспортные карты" будут выдаваться тем, кто пользуется зарплатными проектами Сбербанка. Когда у клиентов подойдет к концу срок действия карты, то ее поменяют на новую - с транспортным приложением", - добавил Кисляков. - У нас около двух миллионов зарплатных клиентов, и каждый из них сможет получить такую карту".

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Ранее M24.ru сообщало, что в столичной подземке установили более 100 банкоматов "Сбербанк России" с сервисом пополнения карты "Тройка" и оплаты транспортных штрафов при помощи QR-кодов. Отметим, что в метро обещают также поставить 300 билетных автоматов, которые будут принимать банковские карты, в 2015 году ими также можно будет рассчитаться в кассах подземки.

Напомним, некоторые банки выпускают пластиковые карты с транспортным приложением, позволяющим оплачивать в некоторых случаях только метро, а в некоторых - еще и наземный транспорт. Однако, после того, как власти Москвы запустили карту "Тройка" и отказались от скидок по транспортным приложениям, кредитные организации начали отказываться от этой услуги. Так, в январе этого года о приостановке оплаты проезда по карте "Транспортная" объявил Сбербанк. Обычную карту "Тройка" c 13 ноября можно пополнить через интернет и SMS. Положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно будет приложить ее в метро к желтым информационным терминалам. Подробности можно узнать на портале troika.mos.ru. Все билетные автоматы метро оборудуют бесконтактной системой оплаты проезда PayPass в 2015 году.

Майя Соерова, Анатолий Федотов

Сюжет: Карта "Тройка": инструкция по применению

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