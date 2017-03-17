Трамп рассказал о ходе переговоров с Меркель

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Президент США Дональд Трамп предстал перед журналистами после вступительной части переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, затрагивались ли темы, связанные с НАТО, Трамп отметил, что стороны уже успели обсудить много вопросов.

Сейчас американский президент принимает участие в переговорах представителей крупного бизнеса США и ФРГ. Затем у политиков запланирована совместная пресс-конференция. После нее Трамп и Меркель продолжат переговоры и примут участие в рабочем обеде.

Изначально встреча двух лидеров должна была состояться 14 марта. Однако из-за мощного снегопада на Восточном побережье в Штатах встречу было решено перенести на 17 марта.

В нарушение устоявшейся традиции Трамп сам встретил канцлера ФРГ у дверей Белого дома и проводил ее в Овальный кабинет. Раньше иностранных лидеров встречали сотрудники Белого дома высокого ранга.