По московским меркам: Крупнейший пресс-центр столицы

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Международный мультимедийный пресс-центр ТАСС, согласно большинству источников, является самым большим в Москве. Площадка вмещает до 770 человек одновременно. Три зала готовы для проведения пресс-мероприятий с участием от 100 до 550 человек. Пресс-центр ТАСС функционирует с 1992 года. Ежегодно в центре проводится порядка 300 мероприятий с участием первых лиц России, различных иностранных государств, представителей политических партий, деятелей культуры, науки и спорта, а также топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных компаний.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Если говорить о самой посещаемой информационной площадке Москвы, то таковой считается Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" (РИА Новости). Медиацентр работает с 1991 года. Здесь ежегодно проходит более 1 500 пресс-мероприятий. Шесть залов позволяют одновременно находиться в центре 600 посетителям. Залы вместительностью от 25 до 323 человек оснащены высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет проводить прямые телевизионные трансляции в эфире российских и международных телекомпаний.

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Пресс-центр оборудован для проведения видеомостов с различными точками мира. Участниками пресс-конференций здесь зачастую являются высокопоставленные представители государства и бизнеса, а также зарубежные гости. Для всех желающих в центре проводятся бесплатные лекции, тренинги, кинопоказы и творческие встречи со знаменитостями. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, пропуск в пресс-центр осуществляется по паспортам.

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Мировой чемпион в категории "самый вместительный пресс-центр" пока не определен. Однако, в 2008 году организаторы Олимпиады в Пекине заявляли, что главный пресс-центр мероприятия стал самым большим за всю историю Олимпийских игр. Его полезная площадь составила 62 тысячи квадратных метров. Центр обеспечил около тысячи посадочных мест и десятки залов для пресс-конференций. Кроме этого, для удобства журналистов там располагались массажный салон, парикмахерская, химчистка, интернет-бар, круглосуточные рестораны, оказывались и другие услуги.

Внушительными размерами также отличался главный медиа-центр Олимпиады в Сочи, площадь всего здания превышала 158 тысяч квадратных метров, в него входили главный пресс-центр площадью 20 тысяч квадратных метров и международный вещательный центр площадью 60 тысяч квадратных метров. В здании медиа-центра, кроме залов для пресс-конференций, также были предусмотрены банк, почта, курьерская доставка, аптека, прачечная и химчистка, супермаркет, фуд-корт, тренажерный зал и многое другое.