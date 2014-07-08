Из больниц предлагают убрать ритуальные услуги

Фото: ИТАР-ТАСС

Из российских больниц планируется убрать помещения для ритуальных услуг. С инициативой внести поправки в санитарные правила и нормативы выступил Роспотребнадзор, сообщает газета "Коммерсантъ".

Так, в действующем СанПиНе для медицинских организаций, утвержденном в мае 2010 года, помещения для приема и временного хранения трупов, их одевания, хранения перед кремацией, для урн с прахом, а также похоронных принадлежностей и священнослужителя могут занимать в совокупности до 55 квадратных метров.

Согласно поправкам, большая часть помещений будет упразднена. Кроме того, траурный зал, площадь которого по нормативам должна быть не меньше 30 квадратных метров, станет "помещением для выдачи тела умершего" без проведения массовых мероприятий и уменьшится в два раза. Также поменяют требования к патологоанатомическому корпусу, который, в частности, должен получить отдельный въезд.

Предполагается, что изменения в санитарные нормы будут способствовать не только оздоровлению атмосферы лечебного учреждения, но и инвестиционной привлекательности ритуальных услуг. По мнению Роспотребнадзора, если их не будут оказывать на территории больниц, станут востребованными похоронные дома.