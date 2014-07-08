Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08 июля 2014, 11:27

Из больниц предлагают убрать ритуальные услуги

Роспотребнадзор санитарные нормы больницы поправки ритуальные услуги свежая пресса медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

Из российских больниц планируется убрать помещения для ритуальных услуг. С инициативой внести поправки в санитарные правила и нормативы выступил Роспотребнадзор, сообщает газета "Коммерсантъ".

Так, в действующем СанПиНе для медицинских организаций, утвержденном в мае 2010 года, помещения для приема и временного хранения трупов, их одевания, хранения перед кремацией, для урн с прахом, а также похоронных принадлежностей и священнослужителя могут занимать в совокупности до 55 квадратных метров.

Согласно поправкам, большая часть помещений будет упразднена. Кроме того, траурный зал, площадь которого по нормативам должна быть не меньше 30 квадратных метров, станет "помещением для выдачи тела умершего" без проведения массовых мероприятий и уменьшится в два раза. Также поменяют требования к патологоанатомическому корпусу, который, в частности, должен получить отдельный въезд.

Предполагается, что изменения в санитарные нормы будут способствовать не только оздоровлению атмосферы лечебного учреждения, но и инвестиционной привлекательности ритуальных услуг. По мнению Роспотребнадзора, если их не будут оказывать на территории больниц, станут востребованными похоронные дома.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать