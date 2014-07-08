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08 июля 2014, 16:49

В черный список попал первый сайт с персональными данными

Роскомнадзор сайты персональные данные

Дмитрий Рогулин

Роскомнадзор включил в черный список сайт www.telkniga.com, распространявший персональные данные россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для включения сайта в черный список стало решение Ангарского городского суда Иркутской области по иску Роскомнадзора в связи с незаконной обработкой персональных данных, отмечается в сообщении. Иск был подан Роскомнадзором в защиту прав неопределенного круга лиц.

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Суд признал информацию на сайте запрещенной к распространению в РФ. Это первый случай, когда сайт, распространявший персональные данные россиян, попадает в единый реестр запрещенной информации.

Ранее Бутырский районный суд Москвы принял аналогичное решение в отношении интернет-ресурсов http://www.naidiludey.com/, http://www.stockphone.org/, http://www.bazaludey.com/.

Однако эти сайты не включались в единый реестр, так как запрещенная информация была удалена по решению суда. Тем не менее, сейчас все три сайта недоступны.

Сейчас в производстве судов находится более 30 дел по искам Роскомнадзора о защите персональных данных в отношении более чем 40 ресурсов.

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