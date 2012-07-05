Дело Расула Мирзаева передано в суд

Уголовное дело в отношении спортсмена Расула Мирзаева, от удара которого скончался московский студент, передано в суд для рассмотрения по существу.

«Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чемпиона России и мира по борьбе «самбо» и комплексным спортивным единоборствам 26-летнего Расула Мирзаева», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Спортсмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Конфликт между боксером и студентом Иваном Агафоновым произошел ночью 15 августа 2011 года возле одного из московских ночных клубов. В ходе ссоры Мирзаев, «применив профессиональные навыки и спортивную подготовку», ударил молодого человека в область лица, от чего тот упал, ударившись головой об асфальт. Позднее Агафонов скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

Материалы уголовного дела направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, отмечает ведомство.