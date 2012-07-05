Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05 июля 2012, 16:09

Дело Расула Мирзаева передано в суд

Расул Мирзаев суды Генпрокуратура

Уголовное дело в отношении спортсмена Расула Мирзаева, от удара которого скончался московский студент, передано в суд для рассмотрения по существу.

«Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чемпиона России и мира по борьбе «самбо» и комплексным спортивным единоборствам 26-летнего Расула Мирзаева», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Спортсмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Конфликт между боксером и студентом Иваном Агафоновым произошел ночью 15 августа 2011 года возле одного из московских ночных клубов. В ходе ссоры Мирзаев, «применив профессиональные навыки и спортивную подготовку», ударил молодого человека в область лица, от чего тот упал, ударившись головой об асфальт. Позднее Агафонов скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

Материалы уголовного дела направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, отмечает ведомство.

Ссылки по теме

Сюжет: Уголовное дело Расула Мирзаева

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать