Программа по защите детей от жестокости родителей появится в МО

ИТАР-ТАСС

Правительство Московской области разрабатывает программу профилактики жестокого обращения с детьми. В нее могут быть включены курсы управления гневом, программы по избавлению от алкогольной и наркотической зависимостей, а также услуги педагогов, выполняющих функции бабушек и дедушек. Эксперты также порекомендовали добавить психологическое тестирование родителей. Об этом газете "Известия" рассказала заведующая отделом профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних областного министерства социальной защиты Ольга Пустынникова.

По словам Пустынниковой, программу по защите прав детей предполагается разработать к 2013 году. Как сообщила собеседница газеты, пока отдельные элементы программы тестируются в Наро-Фоминском районе, и она уже успела показать хорошие результаты. В частности, уменьшилось число случаев, в которых приходилось на время забирать ребенка от родителей.

Один из разработчиков программы, вице-президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак пояснил, что правительство области дало согласие на включение в программу мероприятий по борьбе с алкоголизмом и наркоманией родителей. Также подмосковные власти одобрили идею психологической и бытовой помощи семьям. Например, есть специальная услуга для молодых родителей, которые сами не росли в благополучной семье. Сотрудники участковых социальных служб могут выступить на время в роли бабушек и дедушек.

— Если мама не достигла совершеннолетия или оба родителя — выпускники детдома, к ним направляется человек, который первое время учит, как правильно обращаться с младенцем. Как правило, это опытная женщина средних лет, - объяснил Спивак. Он добавил, что "теща напрокат" не только показывает, как стирать пеленки, но и помогает стабилизировать эмоциональное состояние новоиспеченных родителей, уберегает их от срывов.

— Есть также программа по управлению гневом и клубы, где трудные семьи общаются друг с другом, — рассказал эксперт.

Между тем социальный психолог Наталья Варская выразила сомнение в необходимости помощи педагогов.

— Если человек психически нормальный, то материнский инстинкт сделает большую часть работы, и примеры из книг и кино не понадобятся, — отметила Варская. — А вот предложить пройти психологические тесты, хотя бы в сокращенном виде, подмосковным родителям стоит. Если мама и папа относятся к возбудимому психотипу, социальным службам следует взять семью на особый контроль. В таком случае у людей, как правило, низкий интеллектуальный контроль, они не могут собой управлять, а научить их контролировать свой гнев тяжело.

Аналогичные программы до конца 2012 года должны заработать в Москве. Психологи возьмут под контроль семьи, где родители допускают физические наказания при воспитании детей. Специалисты расскажут, как без применения насилия объяснить ребенку, что он поступил нехорошо; почему важно хвалить ребенка и замечать его заслуги; как грамотно поговорить с малышом или подростком и наладить с ним контакт. Кроме того, московские педагоги собираются научить родителей проявлять свою любовь к детям.