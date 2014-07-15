На ликвидацию последствий аварии в метро уйдет 24 часа

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Сергей Собянин провел экстренное совещание с представителями железной дороги, метрополитена, строителей и МЧС, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По его словам, ревизионная служба метрополитена работает над расследованием происшествия.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на этом совещании заверил, что последствия аварии на "синей" ветке столичного метро ликвидируют в течение 24 часов.

"Ведут работу службы города, метрополитен, взаимодействуют все подразделения органов внутренних дел. Организовано движение транспорта с тем, чтобы не было заторов на Кутузовском проспекте", - цитирует чиновника Агентство "Москва".

Сергей Собянин отметил, что принимаются все меры по оказанию помощи пострадавшим. "Проводятся все меры, чтоб помочь людям и вовремя их эвакуировать", - добавил мэр.

Добавим, что МЧС планирует усилить группировку в районе ЧП – сейчас там работают 46 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 172 человека. При этом сотрудники ведомства, работающие под землей, будут сменяться ежечасно.

Также руководитель МЧС Владимир Пучков поставил задачу обеспечить транспортные коридоры в Москве для доставки пострадавших в медучреждения. Кроме того, глава ведомства поручил обеспечить информирование москвичей о ситуации, связанной с ситуацией на московском метрополитене.

Добавим, что в одном из вагонов, находящихся в тоннеле, остаются люди, в настоящее время спасатели пытаются их вытащить.

Причины случившегося пока не установлены. Производитель вагонов – "Метровагонмаш" – отказался комментировать ситуацию до окончания следствия, передает МИА "Россия сегодня".

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 15 человек. Пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.