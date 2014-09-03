В столице открылась самая длинная в Европе пешеходная зона

В Москве открылась самая длинная в Европе пешеходная зона

В Москве открылась самая протяженная в Европе пешеходная зона. Она протянулась от площади Гагарина до площади Киевского вокзала, а ее длина составила 6,5 километров, сообщает телеканал "Москва 24".

Почти половина территориии полностью освобождена от машин, на остальных участках проезжая часть сужена, а вот тротуары расширены.

"Был выполнен ремонт асфальтового покрытия. Кроме того, здесь отремонтировано 30 прилегающих к зоне дворов. Мы обустроили спортивные площадки для воркаута, а также высадили цветники. Гулять здесь можно и в ночное время, всюду все освещено", - отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Пешеходная зона от площади Гагарина до площади Европы

Завершается и благоустройства примыкающих к новому пешеходному маршруту улиц - Фрунзенской набережной и Комсомольского проспекта.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что за три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон. "Начав с пилотной зоны в Столешниковом переулке, за три года мы создали около 100 километров пешеходных дорог и улиц. Причем не только в центре, но и во всех округах и районах столицы. Пространствами для пешеходов стали Крымская набережная, Никольская улица, Большая Дмитровка, Замоскворечье и целый ряд других объектов", - сказал мэр Москвы.

В Москве появится самая длинная пешеходная зона

Отметим, что 25 августа открылись пешеходные зоны на улицах Покровка и Маросейка.

"С небольшим разрывом после Пятницкой мы запускаем Маросейку и Покровку, такую же по объёму, по протяженности улицу. Такую же историческую, наполненную памятниками архитектуры, историей, красивыми зданиями, - рассказал Сергей Собянин на открытии улиц. - Но эта улица позволяет через Новую площадь выйти на Никольскую и с Никольской – на Красную площадь".

Мэр Москвы отметил, что теперь с Красной площади через открытые для туристов Спасские ворота можно дойти до Садового кольца практически исключительно по пешеходным улицам. Таким образом, у москвичей и гостей столицы появляется новое пространство для прогулок, для общения.