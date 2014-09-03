Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Пешеходные зоны

03 сентября 2014, 14:35

В столице открылась самая длинная в Европе пешеходная зона

Петр Бирюков пешеходные зоны открытие

В Москве открылась самая длинная в Европе пешеходная зона

В Москве открылась самая протяженная в Европе пешеходная зона. Она протянулась от площади Гагарина до площади Киевского вокзала, а ее длина составила 6,5 километров, сообщает телеканал "Москва 24".

Почти половина территориии полностью освобождена от машин, на остальных участках проезжая часть сужена, а вот тротуары расширены.

"Был выполнен ремонт асфальтового покрытия. Кроме того, здесь отремонтировано 30 прилегающих к зоне дворов. Мы обустроили спортивные площадки для воркаута, а также высадили цветники. Гулять здесь можно и в ночное время, всюду все освещено", - отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Пешеходная зона от площади Гагарина до площади Европы

Завершается и благоустройства примыкающих к новому пешеходному маршруту улиц - Фрунзенской набережной и Комсомольского проспекта.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что за три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон. "Начав с пилотной зоны в Столешниковом переулке, за три года мы создали около 100 километров пешеходных дорог и улиц. Причем не только в центре, но и во всех округах и районах столицы. Пространствами для пешеходов стали Крымская набережная, Никольская улица, Большая Дмитровка, Замоскворечье и целый ряд других объектов", - сказал мэр Москвы.

В Москве появится самая длинная пешеходная зона

Отметим, что 25 августа открылись пешеходные зоны на улицах Покровка и Маросейка.

Ссылки по теме

"С небольшим разрывом после Пятницкой мы запускаем Маросейку и Покровку, такую же по объёму, по протяженности улицу. Такую же историческую, наполненную памятниками архитектуры, историей, красивыми зданиями, - рассказал Сергей Собянин на открытии улиц. - Но эта улица позволяет через Новую площадь выйти на Никольскую и с Никольской – на Красную площадь".

Мэр Москвы отметил, что теперь с Красной площади через открытые для туристов Спасские ворота можно дойти до Садового кольца практически исключительно по пешеходным улицам. Таким образом, у москвичей и гостей столицы появляется новое пространство для прогулок, для общения.

Сюжет: Москва пешеходная: где гулять в городе

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать