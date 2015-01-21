Дети будут искать клад в парке МУЗЕОН

Фото: muzeon.ru

С 24 января по 28 февраля в парке искусств МУЗЕОН каждую субботу будут проходить квесты для детей. Юные участники игры смогут разгадать головоломки и найти клад, спрятанный на территории парка, сообщает пресс-служба зоны отдыха.

Ребята, прошедшие испытания квеста, узнают историю парка и поближе познакомятся с его необычными скульптурами.

Детям предстоит считать зайцев Деда Мазая, играть в интеллектуальный хоккей, искать человека-ежа, двух животных в одном и колос-фонтан. Кроме того, они сыграют в прятки.

Квест предназначен для детей от 7 до 12 лет. Игры будут проходить по субботам с 13.00 до 14.00.

Стоимость участия - 300 рублей. Количество билетов ограничено, приобрести их можно на сайте парка или в павильоне у главного входа в МУЗЕОН с Крымского вала (инфобокс).

Ранее M24.ru сообщало, что в МУЗЕОНе провели флешмоб "Mp3 Эксперимент", на время которого место превратилось в "живой световой организм". Участники акции принести с собой светящиеся предметы, скачали тайную аудиозапись и ровно в назначенный срок включили ее.

В МУЗЕОНе прошел флешмоб "Mp3 Эксперимент"

Аналогичный флешмоб уже проводился в Нью-Йорке, авторство принадлежит американской комедийной группе Improv Everywhere. На ее счету - акция "Замри Гранд Централ!", нашествие героев "Звездных Войн" в метрополитенах Нью-Йорка и Парижа, дни "No Pants" в крупнейших городах мира, спонтанные мюзиклы в крупных моллах и mp3-эксперименты в городских парках планеты