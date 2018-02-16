Мослекторий покажет лекцию Натальи Басовской о мифах и правде в эпоху инквизиции

19 февраля в РГГУ состоится лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Нетемное средневековье: мифы и реальность, инквизиция в истории и стереотипах". Все ли мы знаем об этом времени? И правда ли все то, что так красиво описано в романах?

Подробную и достоверную картину эпохи поможет представить Наталия Басовская, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, директор учебно-научного Центра визуальной антропологии и эгоистории, содиректор Российско-американского центра библеистики и иудаики.

Прямую трансляцию смотрите 19 февраля в 14:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.