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Ж/Д и вокзалы

29 июля 2014, 13:35

Прямые поезда Москва - Симферополь начнут ходить 1 августа

Москва поезд Крым Симферополь ж/д и вокзалы Кавказ

Фото: ИТАР-ТАСС

Поезд Москва - Симферополь 1 августа начнет курсировать через Керченскую переправу, сообщили в пресс-службе Единой транспортной дирекции.

Сейчас поезда в Крым следуют до Краснодара или Анапы, после чего пассажиры на автобусах добираются до парома в порту "Кавказ", который переправляет их на полуостров. Дальше пассажиры пересаживаются на автобусы.

"1 августа 2014 года Крымская железная дорога запустит прямой пассажирский поезд N 562 по маршруту Москва - Симферополь через железнодорожные станции Краснодар и Ростов-на-Дону и далее через Керченскую переправу. Поезд будет курсировать ежедневно", - отметили в Единой транспортной дирекции.

Пассажиры будут переправляться через Керченский пролив на грузопассажирских паромах, а вагоны поезда - на железнодорожных из порта "Кавказ" в порт "Крым". По прибытию пассажиры пересядут обратно в поезд и проследуют по существующей железнодорожной линии до Симферополя. Поезд будет состоять из девяти вагонов - именно столько сможет вместить железнодорожный паром за один рейс.

Для того, чтобы организовать регулярные пассажирские перевозки через Керченский пролив, специалисты реконструировали подъездные пути Керченской паромной переправы и подготовили платформы для приема пассажиров.

Напомним, что продажа билетов на поезд Москва - Симферополь начались 19 июля. Для совершения поездки необходимо приобрести билет на поезд, а также талон на перевозку на пароме. Талон можно приобрести как вместе с билетом на поезд, так и отдельно, но только при наличии билета и по месту его оформления. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 3910 рублей, в купейном - 6340.

Время пути из Симферополя до Москвы составит 46 часов и 23 минуты. Обратный путь - 44 часа. Из Симферополя поезд будет ежедневно отправляться в 7.00 и прибывать на Казанский вокзал Москвы в 5.23. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19.50 и прибывать в Симферополь в 15.10.

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