Олимпийская касса: в Москве открылся билетный центр Олимпиады

Билетные центры Олимпиады открываются в Москве и в Сочи

В понедельник, 25 ноября, в Москве и в Сочи открылись билетные центры Олимпиады-2014. О том, как купить билеты на Олимпиаду, сколько они стоят, а также, что ждет зрителей сочинских Игр - читайте в материале M24.ru.

Где купить?

Билетный центр в Москве расположен по адресу: Охотный ряд, дом 2, первый этаж галереи "Москва" со стороны Красной площади. Удобнее всего добраться туда от станций метро "Охотный ряд", "Театральная" и "Площадь революции". Сочинский билетный центр находится на железно-дорожном вокзале города на улице Горького, дом 56, корпус 1. Билетные центры будут работать семь дней в неделю вплоть до окончания Зимних Паралимпийских игр 16 марта 2014 года. Оплату там принимают как наличными, так и карточками. Если билет был забронирован заранее, то при себе нужно иметь распечатку заказа и паспорт. Также можно купить билет без предварительного заказа, как в обычной билетной кассе.

Ранее билеты можно было приобрести только на официальном сайте Олимпиады, до 15 ноября там действовал сервис доставки tickets.sochi2014.com. Вся процедура заказа билета на сайте занимает не более 10 минут: для начала нужно зарегистрироваться, указав некоторые персональные данные, затем выбрать интересующие соревнования и даты. Оплатить заказ можно сразу с помощью карты Visa, либо при получении в билетном центре. Подробнее о том, как заказать билеты, можно прочитать здесь.

Сколько стоят билеты?

Что касается цен, то, например, билеты на фигурное катание обойдутся от 1,5 до 20 тысяч рублей. Билеты на соревнования по керлингу можно приобрести за 1-2,5 тысячи рублей. Самые дешевые билеты на шорт-трек также стоят тысячу рублей, а чтобы стать зрителем скоростных забегов на коньках придется заплатить немного больше: от 1,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от дня соревнований. В такую же сумму обойдется и возможность поболеть за биатлонистов. А попасть на лыжные гонки можно за 1,2 - 5 тысяч рублей. Еще дешевле - от 500 до 2000 рублей - стоят билеты на соревнования по скелетону.

Билеты на выступления горнолыжников, как и сноубордистов, обойдутся в 1,5-5,5 тысячи рублей. Вообще, на все соревнования сочинской Олимпиады можно приобрести билеты за 1,5 тысячи рублей, а на некоторые - всего за 500-700 рублей. А свыше 40 процентов всех билетов стоят менее 3000 рублей. При этом в продаже уже не осталось билетов на церемонии закрытия и открытия Олимпиады, а также на мужской хоккей.

Оргкомитет Игр установил лимит на количество приобретаемых билетов на одно мероприятие "в одни руки". Так, на фигурное катание и можно приобрести четыре билета "в одни руки", на остальные соревнования - восемь билетов. При этом общее количество билетов в одном заказе не должно превышать 50.

Также для прохода на спортивные мероприятия всем зрителям будет необходимо иметь при себе паспорт болельщика. Для его получения необходимо пройти процедуру регистрации на специальном сайте.

Паспорт болельщика откроет доступ на сотни концертных площадок, в театры, концертные залы и музеи города, а также станет памятным сувениром Игр в Сочи.

Места на самые популярные соревнования Олимпиады в Сочи раскуплены

Где пройдут соревнования?

Олимпийские соревнования будут проходить в двух кластерах - прибрежном и горном, каждый из которых предназначен для определенных видов спортивных дисциплин.

Центральным объектом прибрежного кластера стал Олимпийский парк, рассчитанный на 75 тысяч зрителей. Именно здесь будут проходить церемонии открытия и закрытия Игр. Кроме стадиона "Фишт" в прибрежном кластере расположены ледовый дворец "Большой", ледовая арена "Шайба", керлинговый центр "Ледяной куб", Дворец зимнего спорта "Айсберг", а также конькобежный центр"Адлер-Арена". На всех этих площадках можно будет следить за хоккейными матчами, конькобежными гонками, выступлениями фигуристов и состязаниями по керлингу.

В состав горного кластера вошли комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", горнолыжный центр "Роза Хутор", комплекс для прыжков с трамплинов "Русские Горки", центр санного спорта "Санки" и экстрим-парк "Роза Хутор". Здесь будут проходить различные лыжные соревнования, а также состязания по бобслею и санному спорту.

Что нового в программе?

Стоит отметить, что в программе сочинских Игр по сравнению с прошлой зимней Олимпиадой в Ванкувере появятся 12 новых видов соревнований, среди которых слоупстайл в сноуборде и фристайле, лыжном хафпайпе и параллельный слалом в сноуборде среди женщин и мужчин, прыжки на лыжах с трамплина среди женщин, командные соревнования по фигурному катанию, эстафета в санном спорте и смешанная эстафета в биатлоне.

Слоупстайл - сравнительно молодой вид спорта, который заключается в выполнении серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, перилах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.



Соревнования по хафпайпу проходят на специальной вогнутой конструкции с двумя встречными скатами и пространством между ними, позволяющим спортсменам двигаться от одной стены к другой, делая прыжки и выполняя трюки при каждом перемещении. У сноубордистов хафпайп является олимпийской дисциплиной с 1998 года. В Сочи в этом виде спорта впервые выступят лыжники.

Эти соревнования обещают стать особенно зрелищными и привлечь большое число зрителей. Их расписание уже известно, например, мужской ски-слоупстайл можно будет посмотреть 13 февраля, а ски-хафпайп - 18 февраля. Расписание всех олимпийских соревнований уже доступно на официальном сайте Олимпиады.

