Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" расскажут, как вести научно-популярные влоги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогерами, авторами канала Jgeek Грегом и Юлей. Тема мастер-класса – "Нишевый контент: как снимать влоги о гик-культуре и цифровых развлечениях".

Слушатели узнают:



что такое влог, в чем особенности этого формата;

как выбрать тему для влога;

научпоп и гик-культура, как снимать сюжеты на эти темы;

какими лайфхаками пользоваться.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва.YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на сайте m24 или портале Москва онлайн.