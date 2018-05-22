Москва онлайн покажет концерт лучших российских джазменов

23 мая на площади Революции выступят лучшие отечественные джазовые коллективы, зарекомендовавшие себя участием в международных конкурсах и работой на лучших площадках столицы. Также зрители услышат молодых джазовых исполнителей, только появившихся на сценах России.

В дни "Рыбной недели" со сцены на площади Революции джаз будет звучать каждый вечер с 20:00 до 21:00.

Гостей также ждет театральная программа от проекта "Золотая маска в городе". Кукольный театр из Санкт-Петербурга "Карлссон Хаус" готовит спектакль об Одиссее, а театр кукол "Теремок" из Вологды – о царе Салтане. Увлекательные и забавные приключения Братца Кролика и Братца Лиса представит театр "Кукольный дом" из Пензы. Свои постановки покажут театры из Ульяновска, Иркутска, Ставрополя и Южно-Сахалинска.

Каждый вечер с 19:00 до 20:00 посетители фестиваля смогут увидеть увлекательный уличный спектакль о путешествиях Синдбада по Востоку.

На площадке уже открылись Швейный, Художественный и Рукодельный домики, где проводят увлекательные творческие мастер классы. Под руководством ведущих всех желающих здесь научат шить маску для сна в морской тематике, красиво расписывать футболки и многое другое.

Трансляцию концерта смотрите 23 мая с 20:00 – 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.