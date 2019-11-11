Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" покажут встречу с блогером Сергеем Николаевым

Фото: facebook.com/tvoyamoskva24/

16 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогером Сергеем Николаевым. Тема мастер-класса – "Что он себе позволяет, этот TikTok?"

Слушатели узнают:



кто и как управляет TikTok;

в чем особенность TikTok;

почему TikTok — среда обитания;

как происходит монетизация TikTok;

что значит фраза "не снимай тиктоки";

возможно ли делать распаковку в TikTok.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва.YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на странице m24 или портале Москва онлайн.