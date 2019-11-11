Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" покажут встречу с блогером Сергеем Николаевым

Фото: facebook.com/tvoyamoskva24/
16 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогером Сергеем Николаевым. Тема мастер-класса – "Что он себе позволяет, этот TikTok?"
Слушатели узнают:
- кто и как управляет TikTok;
- в чем особенность TikTok;
- почему TikTok — среда обитания;
- как происходит монетизация TikTok;
- что значит фраза "не снимай тиктоки";
- возможно ли делать распаковку в TikTok.
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва.YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.
Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на странице m24 или портале Москва онлайн.