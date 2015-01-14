В "Москва-Сити" появятся первые элементы единой системы навигации

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До конца этого года в "Москва-Сити" будут внедрены первые элементы единой системы навигации, рассказал Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе управляющей компании делового центра. Кроме того, в "Москва-Сити" появится автоматизированная система контрольно-пропускных пунктов.

"Для повышения комфорта пребывания в "Москва-Сити" разрабатывается единая система навигации. Здесь запланировано внедрение интерактивных карт и традиционные навигационные стелы и указатели. В настоящее время проект навигации в деловом центре согласовывается в Комитете по архитектуре и градостроительству", - рассказали в пресс-службе.

Представитель компании также отметил, что скорость внедрения этих элементов зависит от оперативности согласования и решения комитета. "По нашим прогнозам, навигационные элементы должны быть внедрены до конца 2015 года, а все работы по навигации будут завершены к 2018 году", - заключили в пресс-службе.

Вопрос автоматизации контрольно-пропускных пунктов в "Москва-Сити" тесно связан с транспортной схемой организации дорожного движения на территории делового центра. По словам собеседника агентства, сроки внедрения автоматизированной системы пока не обозначены.

"Как только эта схема будет утверждена городскими инстанциями, тогда управляющая компания ОАО "Сити" сможет приступить к работам по автоматизации КПП. Отметим, что автоматизация, в первую очередь, нацелена на решение вопросов безопасности ММДЦ "Москва-Сити", чтобы гостям, резидентам и сотрудникам было комфортно здесь находиться", - добавили в пресс-службе.

Как рассказал представитель компании, по завершении работ по автоматизации КПП с автомобиля, подъехавшего к шлагбауму, будет автоматически считываться номер, и он беспрепятственно сможет проехать на территорию "Сити" и припарковаться, к примеру, в ТРЦ "Афимолл Сити" или у нужного делового комплекса.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

Ранее M24.ru сообщало, что в начале 2015 года планируется ввести в эксплуатацию киноконцертный зал возле торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити".

Кроме того, деловой центр "Москва-сити" в 2015 году начнет внедрение новой системы навигации. В частности, будет создано мобильное приложение - путеводитель по комплексу, которое поможет определить местонахождение посетителя и проложить нужный маршрут.

В настоящее время на территории "Москва-Сити" сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Уже функционируют комплексы "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий". Построены деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".