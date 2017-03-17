Расписание электричек Казанского направления временно изменится в конце марта

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Расписание движения электричек на Казанском направлении МЖД будет изменено с 20 марта по 8 апреля в связи с ремонтом путей, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ремонтные работы будут проходить преимущественно в ночное время – с 22:20 до 4:20, когда движение поездов не такое интенсивное, как в утренние и вечерние часы пик.

В период с 20 по 31 марта и с 3 по 7 апреля отменяются вечерние электрички Раменское – Москва (время отправления в 22:00) и Москва – Раменское (отправление в 23:00). Электропоезд, отправляющийся из Москвы до станции Куровская в 4:00, не будет курсировать с 21 по 31 марта и с 1 по 8 апреля.

Кроме того, временно по укороченному маршруту в дни ремонта будут курсировать несколько электричек Москва – Шатура. С 20 по 31 марта и с 3 по 7 апреля электропоезд Шатура – Москва (отправление в 20:14) проследует до станции Куровская. 25 марта, 1 и 8 апреля электропоезд Москва – Шатура (отправление в 5:15) будет курсировать по маршруту Куровская – Шатура (отправление в 7:14).

24 и 31 марта, а также 7 апреля электропоезд Шатура – Москва (отправление в 21:47) проследует до станции Куровская и несколько вечерних электропоездов, следующих в Москву из подмосковных городов Голутвин, Егорьевск и Черусти, проследуют без остановки станции Панки, Косино, Вешняки и Электрозаводская.