За могилами родственников можно будет наблюдать онлайн

Фото: ТАСС/ Александр Колбасов

На подмосковных кладбищах будут развивать систему коммерческого ухода за захоронениями. Муниципалитеты региона предложат родственникам умерших установить видеонаблюдение за могилами умерших, а также планируют отправлять фотоотчеты о состоянии могил. Об этом М24.ru рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. По его словам, возможности дистанционного наблюдения за могилами необходимы родственниками умерших, которые не имеют физической возможности посещать кладбища. В Москве вопрос организации онлайн-трансляции с могил также прорабатывается, сказала M24.ru пресс-секретарь ГУП “Ритуал” Лилия Бубок.

Как рассказал Посаженников, с января 2015 года в Московской области все кладбища должны быть оформлены в муниципальную собственность. Муниципалитеты должны организовать на них ограждения, а также обеспечить антивандальную систему видеонаблюдения. Также, по словам министра, на подмосковных кладбищах будет развиваться система ухода за захоронениями.

“Мы хотим предоставить на коммерческой основе возможность родственникам наблюдать за могилами близких - рассказал Посаженников. - Родственник оплатит управляющей компании определенную ренту, за счет которой в течение года осуществляется уход за конкретной могилой. Дополнительно можно заказать установку новых цветников или венков. После оказания каждой услуги родственник может получить фотоотчет. При желании, можно установить веб-камеру, которая позволит в режиме реального времени наблюдать за состоянием захоронения”.

Посаженников отметил, что видеонаблюдение за могилами начнут предоставлять муниципалитеты, после того, как они организуют на кладбищах услуги первой необходимости. “Кто из муниципалитетов быстрей приведет свои кладбища в порядок, тот первым сможет перейти к цивилизованному ритуальному рынку, включающему, в том числе, систему видеонаблюдения за конкретной могилой, - пояснил министр. Сколько будет стоить услуга онлайн-наблюдения за захоронениями, пока не решено.

Всего на территории Московской области расположено 1559 муниципальных кладбищ, из них 1133 открыты для захоронений. Власти региона в конце прошлого года приняли Всего на территории Московской области расположено 1559 муниципальных кладбищ, из них 1133 открыты для захоронений. Власти региона в конце прошлого года приняли единые требования к порядку деятельности общественных кладбищ. В рамках этой программы на каждое областное кладбище должна быть проведена система водоснабжения, во входной зоне установлены туалеты и фонтанчики с питьевой водой. Там же могут размещаться места для отдыха посетителей. Площадь одного кладбища, согласно методическим рекомендациям, не может превышать 40 га. Возле каждого кладбища должны быть организованы автостоянки - 10 машино-мест на 1 га территории. На территориях установят наружное освещение, на аллеях и дорожках кладбищ установят указатели. Оснащение захоронений при желании родственников будет проходить также в рамках этой программы.





Замглавы городского поселения Талдом Московской области Алексей Стребков рассказал, что сервис видеонаблюдения на кладбищах уже рассматривается. “Мы обсуждали этот вопрос с жителями и получили положительные отзывы. Эта услуга может пользоваться спросом”, - пояснил Стребков. Однако чиновник отметил, что реализация этой инициативы будет зависеть от финансовых возможностей, которые в этом году ограничены.

Замглавы по экономике и финансовому развитию администрации Красногорского района Елена Коновалова рассказала, что услугами захоронения и благоустройством кладбищ занимаются поселения. “Каждое поселение будет решить этот вопрос в частном порядке в зависимости от пожеланий жителей”, - пояснила Коновалова. По ее словам, администрация Красногорского района может рекомендовать поселениям проработать этот вопрос, когда получит соответствующее распоряжение от министерства потребрынка.

В Москве услуга видеонаблюдения за могилами пока не оказывается. “Сейчас этот вопрос прорабатывается”, - отметила пресс-секретарь ГУП “Ритуал” Лилия Бубок

При этом ГУП “Ритуал” предоставляет услуги по уходу за могилами на кладбищах Москвы и частично в Подмосковье. В частности, посадить на могиле кустарник высотой до 30 сантиметров стоит 300 рублей, цветы - 600 рублей за один квадратный метр, газон - от 800 рублей до 3 тысяч за один квадратный метр. Стрижка кустарника обойдется в 250-300 рублей за одно растение, полив зеленых насаждений в 300 рублей. Разовый уход за гранитными и мраморными поверхностями надгробных сооружений стоит 100 рублей за квадратный метр. Комплексный уход за могилой в течение года стоит 6 тысяч рублей.

Специалист ритуального обслуживания компании “СпецРитуал”, работающей на территории Москвы и в Подмосковье, Елена Грудинина рассказала, что услуга видеонаблюдения и фотофиксации может быть перспективна как форма отчета перед родственниками о проделанной работе на могиле по благоустройству. “Если родственник оплатил уход за могилой на коммерческой основе, то это нужно зафиксировать и отправить отчет заказчикам. Особенно наличие такого отчета важно для тех родственников, которые живут за границей”.

Председатель регионального общественного объединения "Профсоюз работников ритуальных служб" Антон Авдеев отметил, что покупка веб-камеры обойдется примерно в 1 тысячу рублей, кроме того, родственникам придется оплачивать услуги провайдера.

Между тем руководитель аппарата президента Союза похоронных организаций и крематориев Павел Уланов рассказал, что сервис видеонаблюдения может заинтересовать не только жителей Подмосковья, но и москвичей. В столице ежегодно умирает порядка 125 тысяч человек, из них на городских кладбищах хоронят порядка 100 тысяч покойных. “Остальные 25 тысяч вывозят из Москвы и хоронят в других регионах страны. На Подмосковье из них приходится порядка 10-15 тысяч человек ежегодно”, - отметил эксперт.

По словам Уланова, многие москвичи имеют квартиры и дачи в Подмосковье, поэтому решают хоронить своего родственника на кладбищах региона. Он отметил, что выбор в пользу Московской области делают из-за более низкой стоимости услуг захоронения в регионе, по сравнению со столицей (разница может достигать 50 - 100 тысяч рублей), а также из-за желания, чтобы могила родственника находилась не в черте большого индустриального города, а рядом с лесом или полем на свежем воздухе.

Анастасия Мальцева, Марина Павленко