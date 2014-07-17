Предмет, вызвавший аварию в метро, мог двигаться рядом с поездом

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Предмет, который мог стать причиной крушения поезда на Арбатско-Покровской линии метро, двигался параллельно с поездом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании "Мосинжпроект" Константина Матвеева.

"За 50-60 метров до стрелки на путевом бетоне образовались сколы в направлении движения поезда. Вагон был сдвинут в сторону стрелки каким-то инородным предметом. Сколы означают, что что-то висело или двигалось параллельно с поездом", - сказал Матвеев.

Также гендиректор добавил, что не исключается и ранее озвученная версия – проволока, которой были скреплены элементы стрелки. "Это нарушение, и какое влияние оно оказало и явилось ли основным фактором катастрофы - покажет следствие", - сказал он.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.