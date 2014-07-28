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Наземный транспорт

28 июля 2014, 11:05

Проезд в автобусе почти вдвое дешевле, чем в маршрутке - Мосгортранс

Мосгортранс наземный транспорт билеты Евгений Михайлов

Фото: m24.ru

Поездка в городском наземном общественном транспорте обходится москвичам и гостям столицы на 40 процентов дешевле, чем на маршрутке. Так, на автобусе, троллейбусе или трамвае можно доехать до пункта назначения в среднем за 19,5 рублей, на маршрутке - за 32,5, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Низкая стоимость проезда в городском наземном транспорте обусловлена удобным тарифным меню. Чем чаще пассажир пользуется машинами Мосгортранса, тем дешевле ему обходится проезд.

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"Например, для пассажира, который полностью использует проездной билет на 60 поездок по цене 800 рублей, стоимость одной поездки составляет всего лишь 13,3 рубля. Поэтому люди, которые регулярно пользуются транспортом столичного перевозчика, платят меньше, чем пассажиры частных транспортных компаний", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Напомним, что, как ранее сообщало M24.ru, Михайлов рассчитывает в ближайшее время увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте. По его мнению, размер штрафа должен быть по соотношению равным штрафу за неоплату парковки автомобиля, который составляет 2,5 тысячи рублей при стоимости часа парковки от 60 до 80 рублей.

Как отличить контролера общественного транспорта от мошенника

Что касается транспорта в области, то с мая на автобусных маршрутах в Одинцове, Химках и Подольске действует единая электронная транспортная карта "Вездеход". В первом квартале 2015 года карту планируют внедрить по всей области и на всех видах общественного транспорта, в том числе, на электричках. Жители Подмосковья, купившие карту, смогут вернуть стоимость поездки, если автобус или электричка сломались.

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