Мосгортранс оперативно отреагировал на аварию в метро - Михайлов

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Мосгортрансу удалось оперативно отреагировать на аварию в метро на Арбатско-Покровской линии. В течение 1,5 часов ситуация с наземным транспортом была нормализована, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"В ручном режиме мы переключили больше половины автобусов №902, которые идут на Киевский вокзал, на экспресс. В течение трех часов количество дополнительных автобусов было доведено до 160. В дальнейшем определили цифру 120 как необходимую. И примерно 20-25 держали в резерве. Их оказалось достаточно, учитывая, что мы совместно с Центром организации дорожного движения и с ГИБДД отработали и убрали все узкие места, которые мешают проезду автобусов компенсационного маршрута", - рассказал Михайлов.

Глава "Мосгортранса" добавил, что интервал от 30 секунд до трех минут в движении автобусов был определен для того, чтобы автобусы и не мешали друг другу, и подъезжали максимально быстро.

"Задача была в том, чтобы люди, подходящие к остановке, садились в первый приходящий автобус", - отметил Михайлов.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.