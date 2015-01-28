Продление ареста фигурантов дела об аварии во Внукове признали законным

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Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантов дела о катастрофе Falcon 50 в аэропорту Внуково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко останется под стражей до 21 апреля, а диспетчер аэропорта Внуково Александр Круглов будет под домашним арестом до 22 апреля.

Напомним, судья Басманного суда 12 декабря удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста и отказал защитникам обвиняемых, просивших мягкой меры пресечения. Обвиняемые же отмечали, что сотрудничают со следствием, и не намерены скрываться от правосудия.

Мартыненко обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения были предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.