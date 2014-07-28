Запущен новый сайт о выборах в Мосгордуму

Фото: vybory.mosgorizbirkom.ru

28 июля начал работу новый сайт, посвященный выборам в Мосгордуму. На обновленном портале появилась удобная навигация, легко найти решения избирательной комиссии, сведения о кандидатах в депутаты и адреса избирательных участков.

Так, на сайте можно проверить себя в списках избирателей, узнать об истории Московской городской думы и интересные факты о выборах в разных странах мира. Например, что Швеция в 1862 году стала первой страной, предоставившей (замужним) женщинам право голоса на местных выборах.

Кроме того, на портале есть раздел "Гражданский контроль", где можно следить за порядком проведения выборах на избирательных участках в режиме онлайн. Также даются инструкции, как стать наблюдателем на выборах.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека.

Новое на выборах в Мосгордуму

В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".