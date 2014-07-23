На каждое место в Мосгордуме претендует шесть кандидатов - МГИК

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Кандидатами в депутаты Мосгодумы зарегистрировано 273 человека. Таким образом конкурс составит шесть человек на место, заявил на пресс-конференции в среду, 23 июля, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, число кандидатов на этих выборах выше, чем в 2009 году. Тогда на одно место претендовали четыре человека, на выборах в МГД шестого созыва количество претендентов возросло до шести.

Глава МГИК отметил, что всего о выдвижении заявили 467 человек, удостоверения кандидатов получили 273 человека. "Всего мы зарегистрировали 224 кандидата от политических партий, 49 - самовыдвиженцы", - сообщил Горбунов.

Как отметил глава МГИК, зарегистрировать кандидатов смогли десять политических партий. В этот список попали КПРФ (45 кандидатов), ЛДПР (45), "Справедливая Россия" (44), "Яблоко" (44), "Единая Россия" (32), "Гражданская платформа" (6), "Родина" (4), "Гражданская сила" (2), партия Зеленых (1), Социал-демократическая партия (1). Еще семи партиям не удалось зарегистрировать своих кандидатов.

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".