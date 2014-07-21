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Политика

21 июля 2014, 13:06

Мосгордума V созыва провела свое последнее заседание

Мосгордума выборы законы итоги депутаты власть

Мосгордума. Фото: M24.ru

16 июля состоялось последнее заседание столичного парламента, которое было посвящено подведению итогов пятилетней работы депутатов. Депутаты Мосгордумы пятого созыва с 2009 по 2014 год провели 222 заседания, рассмотрели более 2 тысяч вопросов и приняли 331 закон.

"Эти пять лет были очень насыщенными для Мосгордумы. Мы приняли очень много законов, которые, на наш взгляд, улучшили жизнь москвичей", - отметил заместитель председателя МГД Андрей Метельский во время итоговой пресс-конференции руководства МГД. Его слова передает Агентство "Москва".

Согласно представленному во время пресс-конференции отчету, за это время депутаты внесли более 3 тысяч поправок к законопроектам, из которых 31 процент был принят, а 8 процентов - учтены. Кроме того, было внесено около 500 поправок к проектам постановлений, из которых 78 процентов были приняты, 7 процентов - учтены.

Также депутаты приняли 1953 постановления, 2 обращения и 7 заявлений. За это время состоялось 9364 выступлений депутатов, проведено 1576 поименных голосований.

Среди документов, принятых думой пятого созыва, председатель МГД Владимир Платонов назвал блок законов, связанных с возвращением выборов мэра Москвы, увеличением числа депутатов столичного парламента и порядка их избрания.

Он отметил, что больше функций получили муниципалитеты. "Муниципальные депутаты получили реальные полномочия. Людям эти полномочия понятны, они знают, чем занимаются их депутаты", - сказал Платонов.

"За последние три года избирательное законодательство существенно изменялось в пользу гласности, открытости", - добавил Платонов. По его словам, депутаты пятого созыва подготовили все необходимое, чтобы вновь избранные депутаты МГД с первых дней приступили к работе.

"Москва в цифрах": Выборы в Мосгордуму

Он также напомнил, что депутаты пятого созыва приняли блок законов, связанных с присоединением к Москве новых территорий впервые с 1983 года.

Как сообщалось ранее, столичный парламент принял изменения в регламент Московской городской думы, которые позволяют депутатам собираться не раз в неделю, как сейчас, а раз в месяц. Кроме того, в конце июня парламентарии поддержали закон "О статусе депутата Московской городской думы", который переводит работу большей части депутатов на непрофессиональную основу. Они не будут получать зарплату и пользоваться служебными автомобилями. Из 45 депутатов Мосгордумы VI созыва зарплаты останутся только у председателя и его помощников, а также глав комиссий.

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Напомним, выборы в Мосгордуму шестого созыва пройдут в единый день голосования 14 сентября. Впервые за 11 лет депутаты будут избираться по мажоритарной системе, по 45 одномандатным округам. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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