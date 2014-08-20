Около 7 тысяч избирателей будут голосовать в Москве на "закрытых" участках

Фото: m24.ru

Около 7 тысяч избирателей будут голосовать на "закрытых" участках (в СИЗО, больницах и других учреждениях) во время выборов в Мосгордуму, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в среду на "круглом столе" , посвященном предстоящим выборам.

Как отметил руководитель столичного департамент социальной защиты Владимир Петросян, будут организованы закрытые избирательные участки и голосование для лежачих больных. Всего в Москве 5,5 тысячи избирателей находятся в учреждениях социальной защиты - интернатах и домах престарелых. Кроме того, около 100 избирателей находятся в СИЗО.

По словам помощника руководителя департамента здравоохранения Москвы Светланы Браун, около 2 тысяч избирателей находятся в больницах.

"В московской системе здравоохранения 89 закрытых участков из них семь - общего режима, еще 19 организаций - особого режима. Семь участков будут организованы во фтизиатрических (туберкулезные - прим.ред.) учреждениях, которые могут быть потенциально опасны. Поэтому министр здравоохранения Москвы обяжет руководителей таких учреждений обеспечить наблюдателей и представителей УИКов средствами защиты в соответствии с нормами и правилами, а также обеззараживающими и дезинфицирующими средствами", - отметила Браун.

При этом представители медицинской общественности отметили, что наблюдателям, которые придут на выборы, рекомендуется иметь при себе справку о здоровье. При этом главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов добавил, что такое требование по закону нельзя включить в приказ, но эта рекомендация будет направлена наблюдателям.

Он подчеркнул, что Общественная палата (ОП) Москвы рекомендовала наблюдателям, которые собираются наблюдать за ходом голосования в медицинских учреждениях, подписать обязательства о неразглашении врачебной тайны.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.