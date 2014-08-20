Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

20 августа 2014, 15:36

Около 7 тысяч избирателей будут голосовать в Москве на "закрытых" участках

Мосгордума выборы голосования

Фото: m24.ru

Около 7 тысяч избирателей будут голосовать на "закрытых" участках (в СИЗО, больницах и других учреждениях) во время выборов в Мосгордуму, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в среду на "круглом столе" , посвященном предстоящим выборам.

Как отметил руководитель столичного департамент социальной защиты Владимир Петросян, будут организованы закрытые избирательные участки и голосование для лежачих больных. Всего в Москве 5,5 тысячи избирателей находятся в учреждениях социальной защиты - интернатах и домах престарелых. Кроме того, около 100 избирателей находятся в СИЗО.

По словам помощника руководителя департамента здравоохранения Москвы Светланы Браун, около 2 тысяч избирателей находятся в больницах.

"В московской системе здравоохранения 89 закрытых участков из них семь - общего режима, еще 19 организаций - особого режима. Семь участков будут организованы во фтизиатрических (туберкулезные - прим.ред.) учреждениях, которые могут быть потенциально опасны. Поэтому министр здравоохранения Москвы обяжет руководителей таких учреждений обеспечить наблюдателей и представителей УИКов средствами защиты в соответствии с нормами и правилами, а также обеззараживающими и дезинфицирующими средствами", - отметила Браун.

При этом представители медицинской общественности отметили, что наблюдателям, которые придут на выборы, рекомендуется иметь при себе справку о здоровье. При этом главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов добавил, что такое требование по закону нельзя включить в приказ, но эта рекомендация будет направлена наблюдателям.

Он подчеркнул, что Общественная палата (ОП) Москвы рекомендовала наблюдателям, которые собираются наблюдать за ходом голосования в медицинских учреждениях, подписать обязательства о неразглашении врачебной тайны.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Ссылки по теме

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать