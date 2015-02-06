Мосгордума взяла на контроль расследование причин пожара в ИНИОН

Фото: M24.ru/Лидия Широнина, Татьяна Макарова

Депутаты Мосгордумы взяли на контроль расследование причин пожара в библиотеке ИНИОН, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

"Мы должны получить официальные данные о том, в связи с чем произошел пожар. Решения будут приниматься на очень высоком уровне, все озабочены ", - отметил парламентарий.

Герасимов добавил, что депутаты проверят, как в Москве реализуется программа по оцифровке книг в библиотеках.

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте произошел 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара - он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания, совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности.

По предварительным данным, сгорела каждая пятая книга, находившаяся в библиотеке.