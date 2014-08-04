Определен порядок проведения дебатов перед выборами в Мосгордуму

Мосгоризбирком провел жеребьевку дебатов кандидатов в депутаты МГД

Мосгоризбирком определил порядок проведения дебатов на телеканалах "Москва Доверие" и "Москва 24", сообщает Агентство "Москва".

Так, согласно жеребьевке эфирного времени первые дебаты перед выборами в Мосгордуму пройдут 18 августа на канале "Москва Доверие" между кандидатами 44 и 10 округов. В этот же день состоятся дебаты на телеканале "Москва 24" между кандидатами 6, 26, 24 округов.

Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет услышать на двух городских радиостанциях. "Москва FM" будет транслировать дебаты телеканала "Москва 24", а "Радио Москвы" - телеканала "Москва Доверие". Завершатся дебаты 12 сентября.

Расписание дебатов

ТВ Дата Округ Телеканал "Москва 24" 18 августа 6, 24 и 26 округа Телеканал "Москва 24" 19 августа 3, 10 и 11 округа Телеканал "Москва 24" 20 августа 23, 30 и 33 округа Телеканал "Москва 24" 21 августа 12, 34 и 40 округа Телеканал "Москва 24" 22 августа 25, 4 и 19 округа Телеканал "Москва 24" 25 августа 2 и 28 округа Телеканал "Москва 24" 26 августа 9 и 14 округа Телеканал "Москва 24" 27 августа 8 и 43 округа Телеканал "Москва 24" 28 августа 5 и 17 округа Телеканал "Москва 24" 29 августа 1 и 21 округа Телеканал "Москва 24" 1 сентября 18 и 39 округа Телеканал "Москва 24" 2 сентября 13 и 15 округа Телеканал "Москва 24" 3 сентября 20 и 27 округа Телеканал "Москва 24" 4 сентября 31 и 44 округа Телеканал "Москва 24" 5 сентября 38 и 41 округа Телеканал "Москва 24" 8 сентября 45 и 42 округа Телеканал "Москва 24" 9 сентября 36 и 16 округа Телеканал "Москва 24" 10 сентября 7 и 32 округа Телеканал "Москва 24" 11 сентября 29 и 37 округа Телеканал "Москва 24" 12 сентября 22 и 35 округа Телеканал "Москва Доверие" 18 августа 44 и 10 округа Телеканал "Москва Доверие" 19 августа 20 и 22 августа Телеканал "Москва Доверие" 20 августа 26 и 14 округа Телеканал "Москва Доверие" 21 августа 21 и 27 округа Телеканал "Москва Доверие" 22 августа 33 и 34 округа Телеканал "Москва Доверие" 25 августа 7, 25 и 43 округа Телеканал "Москва Доверие" 26 августа 2, 9 и 24 округа Телеканал "Москва Доверие" 27 августа 1, 17 и 28 округа Телеканал "Москва Доверие" 28 августа 18, 30 и 39 округа Телеканал "Москва Доверие" 29 августа 8, 31 и 35 округа Телеканал "Москва Доверие" 1 сентября 4 и 23 округа Телеканал "Москва Доверие" 2 сентября 6 и 41 округа Телеканал "Москва Доверие" 3 сентября 15 и 29 округа Телеканал "Москва Доверие" 4 сентября 13 и 45 округа Телеканал "Москва Доверие" 5 сентября 11 и 40 округа Телеканал "Москва Доверие" 8 сентября 3 и 36 округа Телеканал "Москва Доверие" 9 сентября 16 и 19 округа Телеканал "Москва Доверие" 10 сентября 12 и 37 округа Телеканал "Москва Доверие" 11 сентября 32 и 42 округа Телеканал "Москва Доверие" 12 сентября 5 и 38 округа

"Москва в цифрах": Выборы в Мосгордуму

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что телерадиокомпании не обязаны бесплатно предоставлять эфирное время под дебаты и выступления кандидатов на предстоящих выборах. Однако комиссия решила обратиться к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность привлечения к этому городских теле- и радиоканалов. Мэр Москвы эту инициативу поддержал .

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.