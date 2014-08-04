Определен порядок проведения дебатов перед выборами в Мосгордуму

Мосгоризбирком определил порядок проведения дебатов на телеканалах "Москва Доверие" и "Москва 24", сообщает Агентство "Москва".
Так, согласно жеребьевке эфирного времени первые дебаты перед выборами в Мосгордуму пройдут 18 августа на канале "Москва Доверие" между кандидатами 44 и 10 округов. В этот же день состоятся дебаты на телеканале "Москва 24" между кандидатами 6, 26, 24 округов.
Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет услышать на двух городских радиостанциях. "Москва FM" будет транслировать дебаты телеканала "Москва 24", а "Радио Москвы" - телеканала "Москва Доверие". Завершатся дебаты 12 сентября.
Расписание дебатов
|ТВ
|Дата
|Округ
|Телеканал "Москва 24"
|18 августа
|6, 24 и 26 округа
|Телеканал "Москва 24"
|19 августа
|3, 10 и 11 округа
|Телеканал "Москва 24"
|20 августа
|23, 30 и 33 округа
|Телеканал "Москва 24"
|21 августа
|12, 34 и 40 округа
|Телеканал "Москва 24"
|22 августа
|25, 4 и 19 округа
|Телеканал "Москва 24"
|25 августа
|2 и 28 округа
|Телеканал "Москва 24"
|26 августа
|9 и 14 округа
|Телеканал "Москва 24"
|27 августа
|8 и 43 округа
|Телеканал "Москва 24"
|28 августа
|5 и 17 округа
|Телеканал "Москва 24"
|29 августа
|1 и 21 округа
|Телеканал "Москва 24"
|1 сентября
|18 и 39 округа
|Телеканал "Москва 24"
|2 сентября
|13 и 15 округа
|Телеканал "Москва 24"
|3 сентября
|20 и 27 округа
|Телеканал "Москва 24"
|4 сентября
|31 и 44 округа
|Телеканал "Москва 24"
|5 сентября
|38 и 41 округа
|Телеканал "Москва 24"
|8 сентября
|45 и 42 округа
|Телеканал "Москва 24"
|9 сентября
|36 и 16 округа
|Телеканал "Москва 24"
|10 сентября
|7 и 32 округа
|Телеканал "Москва 24"
|11 сентября
|29 и 37 округа
|Телеканал "Москва 24"
|12 сентября
|22 и 35 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|18 августа
|44 и 10 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|19 августа
|20 и 22 августа
|Телеканал "Москва Доверие"
|20 августа
|26 и 14 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|21 августа
|21 и 27 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|22 августа
|33 и 34 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|25 августа
|7, 25 и 43 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|26 августа
|2, 9 и 24 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|27 августа
|1, 17 и 28 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|28 августа
|18, 30 и 39 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|29 августа
|8, 31 и 35 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|1 сентября
|4 и 23 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|2 сентября
|6 и 41 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|3 сентября
|15 и 29 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|4 сентября
|13 и 45 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|5 сентября
|11 и 40 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|8 сентября
|3 и 36 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|9 сентября
|16 и 19 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|10 сентября
|12 и 37 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|11 сентября
|32 и 42 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|12 сентября
|5 и 38 округа
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Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.
Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.