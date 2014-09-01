Расшифровка дебатов кандидатов от 4-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 4-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 4-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Рустам Махмудов (КПРФ) и Святослав Алырин (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Они будут проходить по мажоритарной системе, будет избрано 45 депутатов.

Сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты от 4-го избирательного округа, это районы: Крылатское, Строгино и часть Кунцева. Всего должно было быть пять кандидатов, но, к сожалению, по каким-то причинам еще три человека не пришли. Итак, я представлю сейчас наших кандидатов.

Это Рустам Махмудов. Здравствуйте.

Рустам Махмудов: Здравствуйте.

Ведущий: И Святослав Алырин. Здравствуйте.

Святослав Алырин: Здравствуйте.

Ведущий: Ну, так как вас два человека, по сути, уже жеребьевка, конечно, не важна, то, тем не менее, мы формально обязаны соблюдать. Итак, по правилам вначале у вас есть время на приветственное слово, вначале по минуте давайте.

И начнем с вас. Прошу, ваше представление.

Избирательный округ № 4 Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Кандидаты: Алырин Святослав Игоревич

Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Герасимов Евгений Владимирович

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Копкина Ирина Николаевна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко". Махмудов Рустам Хамидович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Павленко Ирина Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врача-терапевта. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Рустам Махмудов: Здравствуйте, уважаемые избиратели 4-го округа. Я – Махмудов Рустам Хамидович, 1950 года рождения, в Москве живу с 1975-го, в Крылатском – с 1987 года. В Строгине живут мои родственники, в Кунцеве живут мои друзья и соратники.

В 2000 году я занялся активной общественной деятельностью, хотя до этого занимался делами, которые далеки были от общественности: я был депутатом… Я был дипломатом. Окончил Институт международных отношений в 1981 году, долгое время работал в Министерстве иностранных дел. Но жизнь так сложилась, что пришлось заняться общественной деятельностью.

Был депутатом муниципального собрания, руководителем фракции независимых депутатов. Много нам чего удалось сделать за это время. Жители Крылатского до сих пор с благодарностью вспоминают мое депутатство, и до сих пор незнакомые люди здороваются со мной на улице – что очень приятно.

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное слово от Рустама Махмудова. Мы идем дальше, теперь ровно минута, Святослав, есть у вас. Святослав Алырин, прошу.

Святослав Алырин: Спасибо. Добрый день, уважаемые жители районов Строгино, Кунцево и Крылатское. Меня зовут Алырин Святослав, мне 22 года, я – студент Российского государственного социального университета, юридического факультета. Я являюсь руководителем Западного отделения ЛДПР в городе Москве. На выборы депутатов в Мосгордуму шестого созыва меня выдвинула старейшая оппозиционная партия современной России – ЛДПР.

Я обращаюсь к вам с просьбой: услышать меня и поддержать на этих сложных выборах. Хуже всех сегодня живется пожилым людям. Прежде всего и раньше всего, в случае своего избрания я направлю все свои силы на улучшение именно их жизни. Это касается и увеличения количества магазинов в шаговой доступности, улучшения социального обеспечения, пенсионного обеспечения. Я призываю вас проголосовать 14 сентября за молодого кандидата от ЛДПР. Я не врач, не педагог и не артист, я буду работать только на вас.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 4-го округа

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное слово от Святослава Алырина. И теперь, господа, наверное, пара кругов у нас сейчас пройдет вопросов и ответов, потом, я думаю, какие-то вопросы, наверное, поступят от меня, послушав ваши выступления, они точно появятся.

Итак, Рустам, прошу, теперь вы задаете вопросы для Святослава. 30 секунд – минута: будем все-таки следить за таймингом.

Рустам Махмудов: У меня такой вопрос: вы говорите, что встречаетесь с жителями, с населением и так далее, вот сегодня на дебаты не пришли три кандидата в депутаты, один из них уже второй раз игнорирует, как вы считаете, прилично ли вообще для действующего депутата не приходить на дебаты, чтобы рассказать избирателям (мы с вами тоже избиратели) о своей программе, о своей деятельности, тем более. В общем, прилично ли, просто с интеллигентной точки зрения?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Святослав Алырин: Отвечаю. Я лично считаю, что неявление на наши теледебаты кандидата от правящей партии во второй раз – это недопустимо, так как человек все-таки известный и с 2001 года является депутатом Мосгордумы. Часто общаюсь, вы правильно сказали, с населением, и большинство, основная масса, очень недовольно работой данного депутата.

Потому что социальные службы как не работали 12-13 лет назад, так и не работают. Грязь на улицах так и осталась, мигранты, наркотики очень распространены. Около торгового центра "Матрица" постоянно идут бандитские разборки, постоянно какие-то хулиганства, полиция выезжает. Людям в ближайших домах это не то что не нравится, они боятся за свою жизнь. Депутат не работает, депутат абсолютно не хочет общаться со своим населением и не идет на контакт. Я считаю, это неверно.

Ведущий: Спасибо, Святослав. Теперь ваше время задавать вопрос, прошу, для Рустама.

Святослав Алырин: Рустам Хамидович, хотел бы вас спросить о вашей работе как депутата местного самоуправления: вам когда-либо приходилось сталкиваться с депутатом Мосгордумы от правящей партии? Возможно, были ли у вас какие-то отношения по работе. Как вы считаете и оцениваете деятельность этого депутата на данный момент?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Рустам Махмудов: Спасибо. Вопрос очень хороший. Действительно, я был депутатом, руководителем фракции, и должен был контактировать с депутатом Московской городской Думы от нашего округа, но, к сожалению, этого не произошло.

Первый неприятный инцидент произошел в 2004 году, когда у нас были фальсификации, грубые нарушения избирательных прав граждан, и когда мы, действующие, избранные депутаты, обратились к нему, увы, помощи никакой мы от него не получили. То есть его устраивало то положение, которое получилось.

Второй раз мы к нему обратились, когда Московская городская Дума вдруг решила отобрать у муниципальных депутатов единственное реальное полномочие: отобрать согласование строек – то, за чем мы шли в муниципальное собрание, то, за чем нас выдвинули туда. Но увы, мы не получили не то что поддержки, мы даже не получили сочувствия. И он, как и все его коллеги по действующей партии, проголосовал за то, чтобы лишить депутатов муниципальных собраний этого права – права на согласование строек. Что совершенно недопустимо.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Рустама Махмудова. У нас один круг прошел, сейчас, давайте, еще один раунд вопросов и ответов. И прошу, ваш второй вопрос для Святослава.

Рустам Махмудов: Святослав, такой вопрос: скажите, пожалуйста, вы – молодой человек, у вас нет жизненного опыта еще, 22 года, и вот вы сразу избираетесь в депутаты Московской городской Думы. Я понимаю ваши амбиции, я сам был амбициозным, я первый раз был депутатом в 23 года, но за мной была армия, за мной был рабочий стаж, и так далее. Не лучше ли было бы вам сначала все-таки попробовать себя депутатом муниципального собрания?

Ведущий: Спасибо.

Святослав Алырин: Понятен вопрос. Отвечаю. За мной, на данный момент, стоит крупнейшая, старейшая партия, парламентская партия. Есть много партий, которые у нас не представлены в федеральном парламенте. В нашей фракции 56 депутатов. И ее лидер, с колоссальным жизненным опытом, который помогает и мне, и всем моим коллегам, по данной кампании.

Вы сказали про выборы в муниципалитет, в муниципальное собрание: они будут у нас в 2017 году, поэтому ждать не приходится. Я действую так, как на данный момент время складывается и ситуация складывается.

А по поводу жизненного опыта – я с 2012 года являюсь также помощником юриста и работаю с населением непосредственно: решаю различные вопросы, пишем и исковые заявления, и работаем, контактируем с социальными службами города Москвы. Поэтому жизнь населения и города я, в принципе, знаю.

Ведущий: Спасибо, Святослав. И теперь ваш второй вопрос для Рустама.

Святослав Алырин: Рустам Хамидович, у меня к вам такой вопрос: как вы относитесь к созданию парка культуры и отдыха в Западном округе, в том числе, возможно, и в Крылатском, Кунцеве, Строгине, наподобие парка культуры и отдыха в Сокольниках? Потому что в Западном округе такого парка, как в Сокольниках, нет. И на данный момент тот трафик не позволяет добраться людям с Западного округа в Сокольники, это проблематично. А людям хочется отдыхать.

Ведущий: Спасибо.

Рустам Махмудов: Ну отдыхать – это не значит только развлекаться. Та территория, которую вы имеете в виду, это речь идет об особо охраняемой природной территории: природно-исторического парка "Москворецкий". Это та территория, функция которой средозащитная, это, образно говоря, зеленые легкие Москвы. И в условиях современного мегаполиса, когда вырубается весь лесозащитный пояс Москвы, ни один квадратный метр зеленых территорий вообще не должен уничтожаться. Тем более что все зеленые территории селитебной зоны, они у нас подвергаются закатыванию в асфальт. Поэтому каждую такую территорию надо охранять и лелеять.

Кстати говоря, ведь защитники природы Европы, общественность, они очень завидуют Москве, что мы еще являемся зеленым городом. Мы, конечно, не такая зеленая столица, как это было в советское время, но сейчас еще остаемся. Но идет покушение, идет наступление на зеленые территории, что совершенно недопустимо. Вы обратите внимание на цифры по онкологическим заболеваниям – это признак неблагополучия экологии. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ Рустама Махмудова. У нас в студии два кандидата, еще трое не пришли, уж по каким причинам, мы не знаем точно. Господа, давайте сейчас несколько вопросов от меня каждому из вас. Так же будет по минуте у вас на ответ. Давайте с вас начнем, Святослав.

Святослав Алырин: Давайте.

Ведущий: Вы идете от партии ЛДПР. Как называется ваша программа, давайте уточним.

Святослав Алырин: Моя программа направлена на социальную защиту.

Ведущий: Называется как?

Святослав Алырин: Социальная.

Ведущий: Насколько я понимаю, все кандидаты от вашей партии идут под общей программой, и она никак не делится на районы. Почему?

Святослав Алырин: У нас общая программа партии есть, вы абсолютно правильно сказали, потому что те проблемы, которые отражены в нашей программе, они характерны абсолютно для каждого района города Москвы. У нас приблизительно везде обстановка одинаковая: это и пробки, это и мигранты, социальная незащищенность, неблагополучие пенсионеров, грязь на дорогах, центра касаются платные парковки, а касаемо наших районов – нехватка парковочных мест. Постоянно работники торговых центров и бизнес-центров паркуют свои автомобили, например, по улице Крылатской, где я работаю уже долгие годы, там невозможно не то что проехать, там пройти невозможно, потому что все заставлено машинами. Наша общая программа касается каждого района, в частности, Крылатского, Кунцева и Строгина.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от округа №4

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Святослава Алырина. Рустам, теперь к вам похожий, наверное, вопрос. Частично могу согласиться со словами Святослава, что для всех районов Москвы есть определенные маркеры, проблемы, которые для всех актуальны. Но, тем не менее, у вас тоже общая программа Коммунистической партии и тоже нет никакой конкретики. Мне бы хотелось понять, почему, почему практически все кандидаты идут с одной программой на все районы? То есть условно вы могли бы идти кандидатом и от другого округа, если бы жили там, и с такой же программой.

Рустам Махмудов: Программа КПРФ, с которой Коммунистическая партия идет на выборы, является и моей программой, хоть я являюсь и беспартийным. Просто получил предложение от КПРФ и от них иду. Что касается самой программы. Программа замечательная, и так как мы кандидаты в депутаты Московской городской Думы, должна быть применительно к городу, а не применительно к отдельному району. А что касается отдельным положений, у меня своя программа тоже есть, но она не противоречит общей программе. Это та же самая градостроительная политика. Я ведь общественный деятель, не просто житель Крылатского. Я руководитель общегородского совета по защите прав граждан при градостроительстве и охране окружающей среды, который уже 14 лет как родился на баррикадах в Крылатском в 2000 году, когда жители остановили строительство впервые в истории Москвы. Многие проблемы идут из неправильной градостроительной политики Москвы, они там коренятся. И самая главная проблема – проблема власти в Москве.

Ведущий: Хорошо, спасибо, мы еще вернемся к этому чуть подробнее. Святослав, вы говорите, что программа подходит для всех районов Москвы, примерно одни и те же проблемы. Вот у вас есть сейчас минута, назовите мне, пожалуйста, три главные проблемы этого округа, этого района, от которого вы идете баллотироваться. Вот вы одну конкретную вещь упоминали – это про парк. Хорошо, ее сейчас не будем учитывать. Вот еще три какие-то конкретные вещи касательно непосредственно вашего округа. Прошу.

Святослав Алырин: Касаемо Западного округа и в целом всей Москвы, я уже говорил, что проблемы схожи. У нас не работают органы социальной защиты населения. Семь месяцев тому назад в партийной организации ЛДПР Западного округа мною была создана своеобразная тимуровская команда из 20 молодых активных членов партии, которые на самом деле, реально помогают нуждающимся пенсионерам. Мы взяли в префектуре базу нуждающихся людей, которым затруднительно передвигаться, и на протяжении полугода ходили и помогали им, реально оказывали обычную, простую помощь, где-то просто элементарная физическая помощь, готовили еду на дому, ходили в магазин за продуктами питания, за медикаментами различными. И очень много, 99% людей жалуются на то, что к ним не приходят, их не слышит власть, им нужно внимание. И нужно настроить социальные службы на абсолютно другой ракурс работы.

Ведущий: Спасибо, но все-таки одну вы обозначили, поэтому мы к этому еще вернемся. У вас есть время сейчас подумать, и еще мне два конкретных примера обязательно нужно.

Рустам, теперь тот же мяч кидаю вам и прошу больше конкретики. У вас есть минута, по 20 секунд на каждую проблему, в принципе, есть возможность хотя бы ее обозначить, с адресами, желательно, с какими-то конкретными объектами. Прошу.

Рустам Махмудов: Минуты вообще-то маловато.

Ведущий: У вас еще будет время потом.

Рустам Махмудов: Хорошо. Я обозначу несколько проблем, которые очень важны для района Крылатское, например, и Строгино. Это проблема парковок – очень важная проблема, тем более что в Крылатском живет социально активная часть населения. И градостроительная политика, выразившаяся в том, что начали район уплотнять, привела к тому, что район просто погряз в этих пробках, из которого невозможно выехать. Это одна проблема.

Вторая проблема – проблема пожилых москвичей. Особенно касается района Кунцево. Это старый район, пожилой район. Я сам недавно стал пенсионером и представляю, как живется людям старшего поколения. Первая моя программа будет направлена на защиту этой категории граждан, они очень нуждаются в этом.

Третья проблема: например, в Строгине собираются проводить дорогу через особо охраняемую природную территорию, через Москворецкий парк, и дорога пройдет под окнами жилых домов. Вот это тоже проблема.

Ведущий: Люди против. Спасибо, я понял. Вполне конкретно, да.

Святослав, давайте, одну я из вас вытянул конкретную вещь, мне нужно еще две. Вы и в вступительном слове, и сейчас, во время ответа на мой вопрос, упоминали именно проблему пожилых людей, соцзащиту населения. Хорошо, это мы поняли. Что еще?

Святослав Алырин: Проблема молодежи. Я постоянно общаюсь со своими коллегами, с молодыми людьми, и многие из них жалуются на то, что те коммерческие фитнес-центры, какие-то тренажерные залы просто непосильны. Не может студент себе позволить заниматься в фитнес-зале за 30 тысяч рублей за полгода, за год даже. Несколько лет назад была утверждена программа правительства Москвы о социальных спортивных центрах, куда бы могли ходить не только молодые люди, студенты, школьники, но также и пожилые люди для, возможно, реабилитации после болезни. Эта программа так и не реализуется. Делают площадки во дворах небольшие, но, допустим, в Крылатском 16-17-этажные дома в основном. Это полторы-две тысячи человек в каждом доме. Если даже 250-300 человек из этого дома выйдут на эту площадку, они там задавят друг друга. Необходимо расширять социальные спортивные центры, в том числе и площадки.

Ведущий: Спасибо. Ответ понятен. Рустам, сейчас чтобы уравновесить, у вас будет минута на ответ, потом, я думаю, мы еще прогоним раунд вопросов и ответов непосредственно между вами. Были дебаты, во время которых мне понравился один вопрос от кандидата, который он своему оппоненту задавал. Я хочу его же вам и задать. Интересная формулировка: если вы придете в депутаты Московской городской Думы, что вы сделаете в последнюю очередь? Что вам кажется не столь важным и этой проблеме вы не должны сразу уделять большую часть своего времени? Прошу.

Рустам Махмудов: Интересный вопрос. Вообще-то в Москве неважных и второстепенных вопросов нет, все они вытекают один из другого. Это и проблема власти, которая на территории района, и управы, и муниципалитеты, и муниципальные советы, и префектуры. И куда идти гражданам и с чем обращаться, они просто запутались в этом. Нет системы нормальной власти, как это было, скажем, в советское время. Вспомним, не все там было плохо, об этом еще и президент сказал.

А что касается "в последнюю очередь", я затрудняюсь сказать. Мне легче сказать, что в первую очередь, даже десяток проблем я бы сразу перечислил. Это проблема мигрантов, старшего поколения, градостроительная политика, уплотнительная застройка в одних районах и отсутствие строек в других. Например, в Крылатском люди задыхаются, борются. Последняя стройка, с которой мы боремся и, я думаю, что мы ее отобьем, это Крылатские Холмы, владение 40. А в Кунцеве ко мне подходит житель и говорит: "Сделайте нам хотя бы аптечный киоск, постройте хотя бы мы магазин, нам некуда ходить".

Ведущий: Спасибо, понятно. Давайте сейчас, как и обещал, перейдем к раунду вопросов и ответов между вами. Святослав Алырин и Рустам Махмудов. Рустам, прошу, ваши 30 секунд на вопрос для Святослава.

Рустам Махмудов: Алырин Святослав, вчера я смотрел сюжет по телевизору, по-моему, это был "Москва 24" или какой-то другой, я сейчас не помню, и там показывали, как наш действующий депутат, у которого нет времени прийти сюда к своим избирателям, обратиться к ним, ответить на вопросы, которые, конечно, неудобные. Он 15 лет уже у власти, хочет еще столько же, и он выпускает рыбных мальков в Москву-реку. И говорят, что это будет как бы очищать – вот эти мальки очистят Москву-реку от всякой гадости.

Ведущий: Вопрос?

Рустам Махмудов: Что вы думаете по этому вопросу?

Святослав Алырин: Я не видел этого сюжета, но исходя из ваших слов хочу сказать, что, по-моему, это чистой воды популизм и просто игра на камеру. Есть реальные проблемы, в том числе экологические, в районах Строгино, Кунцево, Крылатское – это считаются одни из престижных и зеленых районов Москвы, но даже там есть проблемы: мусор не убирается, мало зелени, хоть и постоянно высаживаются новые какие-то деревья, кусты, все равно ее не хватает. Опять-таки парковки, нехватка магазинов в шаговой доступности. Лучше бы господин от правящей партии, депутат занимался теми вопросами, которые реально волнуют людей в тех районах, где он живет и где он избирается, потому проблем много, и их надо решать, а выпускать рыбок в Москву-реку – это все равно не поможет ничего.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Святослава Алырина. Святослав, сейчас без времени просто короткий вопрос от меня. Почему вы без флажка? Представители вашей партии всегда с символикой приходят.

Святослав Алырин: У меня значок.

Ведущий: Он не заметен.

Святослав Алырин: И наклейка, пожалуйста.

Ведущий: А, есть, просто отсюда не видно. Все, спасибо.

Святослав Алырин: Конечно.

Ведущий: Просто отсюда не видно. Все, спасибо. Прошу, ваши 30 секунд на вопросы для Рустама.

Святослав Алырин: Рустам Хамидович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой инициативе граждан, в том числе района Крылатское, по регулированию закона о животных города Москвы. Такой закон был принят в 2002 году, но он абсолютно не реализуется. В Крылатском очень много площадок благоустроенных, хороших на самом деле площадок, но люди, которые выгуливают собак, они не убирают за ними, можно сказать, и гуляют, в частности, без поводков, это волнует жителей.

Ведущий: Спасибо. Кстати, Рустам, тот кандидат, который задавал вопрос, то, что я говорил, в последнюю очередь, на этот же вопрос ответил как раз про площадки для выгула собак. Он говорил: не столь важно, но тем не менее. Просто интересная деталь.

Рустам Махмудов: Да, действительно. Что касается домашних животных, я сам люблю домашних животных, у меня самого было несколько собак подобранных, которые жили у меня, и одна из них до сих пор еще живет, поэтому я прекрасно понимаю этот вопрос. Но, что касается того, что не убирают, – это, конечно, вопрос нашей культуры. Хотя я скажу так, мы всегда говорим: вот на Западе, вот на Западе. Например, в Париже можно гулять по улице и вляпаться. Там тоже не убирают за своими собаками. Это, конечно, просто в качестве примера. А вот в Германии – нет, там действительно ходят с совком и действительно убирают за своими собаками. Это, конечно, признак культуры, это признак того, что действительно человек уважает не только себя, но и окружающих, это правда.

Что касается собачьих площадок, ну, они есть в Крылатском. К тому же многие не гуляют на собачьих площадках, они гуляют или в лесу – это возможность дышать свежим воздухом, это замечательно, или гуляют по велотреку на Крылатских Холмах, тоже никому не мешают. Так что, любите животных, они, в принципе, наши друзья меньшие.

Ведущий: Спасибо, спасибо. Я так понимаю, у нас сейчас немного времени, и у нас по 30 секунд остается на заключительное слово. Прямо сейчас, Рустам, прошу такой мощный финальный аккорд, ваше заключительное слово.

Рустам Махмудов: Уважаемые избиратели, я – один из немногих кандидатов в депутаты, который никогда не избегает общения со своими гражданами, со своими жителями, со своими соседями. Вы меня все хорошо знаете. Я остановил порядка 15 строек только в Крылатском. Я помогал жителям других районов Москвы – Кунцево, например, улица академика Павлова; это Сокольники, улица Егерская. Помог остановить стройки тех самых коммерческих объектов, которые вызывали массовые протесты граждан. Я все эти годы прекрасно работал и, думаю, буду работать и дальше, если вы меня поддержите.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Рустама Махмудова. И теперь есть 30 секунд у Святослава Алырина. Прошу.

Святослав Алырин: Уважаемые избиратели, избрав меня вашим депутатом, я каждый день и каждый час буду работать на решение ваших проблем, буду слышать и реализовывать все ваши чаяния. Основные силы я направлю на социальную сферу. Касаемо магазинов шаговой доступности для пенсионеров и инвалидов. Изменение законодательства о социальном обеспечении на региональном уровне. Добьюсь выделения средств из бюджета города Москвы на создание парка в Западном округе, в частности в Крылатском, и создание спортивных социальных центров. Голосуйте за Алырина.

Ведущий: Спасибо. Святослав Алырин, заключительное слово. Итак, господа, я желаю вам удачи на выборах. Еще раз напоминаю, что у нас в студии сегодня были кандидаты в депутаты по 4-му избирательному округу. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" ровно в 11.00, совсем скоро.