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Происшествия

28 июля 2014, 14:38

Суд сделал Васильевой замечание за чрезмерное веселье

Минобороны суды Евгения Васильева

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева получила замечание в зале суда за чрезмерное веселье на процессе, сообщает МИА "Россия сегодня".

Процесс Васильевой в Пресненском суде столицы ведет судья Татьяна Васюченко. Смех подсудимой вызвала работа гособвинителя. Прокурор часто путал тома дела и страницы, которые нужно озвучить, и называл те, которые только что изучили.

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Васильева с ноября 2012 года находится под домашним арестом. Ранее суд продлил срок домашнего ареста Васильевой на полгода - до 23 декабря.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 млрд рублей. Дело Васильевой выделено из основного дела "Оборонсервиса".

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 млн рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 млн рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 млн рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 млн рублей.

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