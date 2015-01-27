В Мадриде найдена могила с инициалами Сервантеса

Мигель Сервантес. Репродукция гравюры. ТАСС

Испанские исследователи, которые занимаются поиском останков знаменитого писателя Мигеля де Сервантеса, заявили, что обнаружили могилу с инициалами писателя. Внутри захоронения находятся человеческие кости, сообщает Еl Pais.

Останки пока не идентифицированы. Они были найдены в склепе монастыря де лас Тринитариас в Мадриде.

По словам антрополога, принимавшего участие в поисках, гроб сильно поврежден. По этой причине останки не будут переносить в лабораторию, а исследуют на месте.

Инициалы МС были выбиты на табличке одной из сторон гроба металлическими гвоздями. Всего в склепе нашли останки десяти человек, часть из них - дети.

Знаменитый автор "Дон Кихота" скончался в 69 лет от водянки (отека). Точное место его захоронения не было известно, долгое время останки Сервантеса на свой страх и риск искали добровольцы.