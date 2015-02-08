Фото: ausopen.com

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Федерации, победив команду Польши со счетом 4-0.

Решающее очко сборной России в гостевом матче 1/4 финала принесла Мария Шарапова. В третьей игре теннисистка победила Агнешку Радваньску со счетом 6:1, 7:5. Встреча проходила в Кракове.

В парной встрече россиянки Анастасия Павлюченкова и Виталия Дьяченко обыграли Алисию Росольску и Клаудию Янс-Игнацик со счетом 6:4, 6:4.

В субботу Шарапова оказалась сильнее Урсулы Радваньски, а Светлана Кузнецова обыграла Агнешку Радваньску. Итоговый счет четвертьфинального матча Россия - Польша - 4-0.

В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча между сборными Австралии и Германии.