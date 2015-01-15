У трех электричек Белорусского направления появилась дополнительная остановка

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На Белорусском направлении МЖД появится дополнительная остановка на платформе Трехгорка, сообщает пресс-служба ведомства. Она улучшит качество обслуживания пассажиров, полагают в МЖД.

С 19 января на Трехгорке будут делать остановку два утренних электропоезда, следующих в Москву, и один вечерний из мегаполиса.

В 8.18 здесь на полминуты будут останавливаться электрички, идущие в Москву:

№ 6214 отправлением по рабочим дням со станции Голицыно в 7:52 и прибытием на Белорусский вокзал в 8:46;

№ 6216 отправлением по выходным дням из Голицыно в 7:52.

В 19.02 остановку будет делать электричка № 6259, отправляющаяся с Белорусского вокзала столицы в Звенигород в 18:35.

Остановки трем электропоездам назначены по просьбе пассажиров. Ранее эти маршруты проходили платформу Трехгорка без остановки.

Со всеми изменениями в расписании движения электропоездов можно ознакомиться на вокзалах и остановках Московской железной дороги.

Ранее M24.ru сообщал, что 15 января изменится график движения двух электричек Курского направления.

Пригородный поезд Дедовск-Чехов теперь не будет делать остановки на станциях Кутузовская и Весенняя. Изменится время его прибытия на Львовскую и в Дедовск. Добавится остановка в Столбовой.

Электричка Москва-Каланчевская будет отправляться из Чехова в 9.43. Следующими остановками станут Столбовая и Львовская. А вот платформу Москворечье поезд будет проезжать, не останавливаясь.