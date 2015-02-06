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Ж/Д и вокзалы

6 февраля, 13:28

Какие отмененные электрички вернутся с 7 февраля

МЖД электрички назначения расписание ж/д и вокзалы

Московская железная дорога вернула в график 24 отмененные электрички

МЖД возвращает отмененные ранее электропоезда, которые не вошли в региональные заказы Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, с 7 февраля на участке Смоленск – Кольцо назначены поезда № 6721/6732. В Брянской и Калужской областях назначены электрички:

  • № 6103, 6105, 6106 на участке Дятьково - Брянск-Орловский;
  • № 6323, 6324 на участке Фаянсовая – Дятьково;
  • № 6104, 6101, 6108 на участке Пунка – Дятьково.

В связи с восстановлением этих электричек с 7 февраля будут выведены из расписания пригородные поезда:

  • № 6107 сообщением Пунка – Брянск Орловский;
  • № 6102 сообщением Брянск Орловский – Фокино.

С 8 февраля в Орловско-Курском регионе восстанавливается курсирование следующих поездов:

  • № 6362/6361, 6362/6361 на участке Курск – Ливны по воскресеньям;
  • № 6360, 6361 на участке Курск – Кшень по пятницам и субботам;
  • № 6359, 6362 на участке Кшень – Ливны по пятницам и субботам.

Из-за этого из расписания выведут пригородные поезда № 6383, 6382, следовавшие по пятницам и субботам на участке Курск – Касторная Курская.

Частично изменилось и расписание движения четырех электричек, курсирующих по маршруту Орел-Брянск:

  • № 6705В;
  • № 6706В;
  • № 6710;
  • № 6701.

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Изменено расписание шести составов на участке Брянск-Дятьково:

  • № 6101;
  • № 6103;
  • № 6104;
  • № 6105;
  • № 6106;
  • № 6108.

На участке Фаянсовая – Дятьково изменено расписание двух поездов:

  • № 6323;
  • № 6324.

А также изменено расписание четырех электричек на участке Фаянсовая – Брянск Орловский:

  • № 6173;
  • № 6174;
  • № 6321;
  • № 6322.

Помимо этого, на основании запроса "Центральной ППК" в Рязанской области на участке Ряжск 1 – Рязань 2 с 7 февраля введены в расписание электрички:

  • № 6323;
  • № 6301;
  • № 6308;
  • № 6305;
  • № 6304.

На участке Мичуринск Ур. – Ряжск 1 восстанавливаются следующие пригородные поезда:

  • № 6591;
  • №6595;
  • №6590;
  • №6594.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановках Московской железной дороги.

Напомним, 5 февраля были восстановлены электрички по 41 направлению в Псковской, Тверской, Челябинской, Московской и Свердловской областях. В ближайшие три-четыре дня будет восстановлено еще 300 ранее отмененных маршрутов. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий.

Ранее Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. По его словам, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства". Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок.

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