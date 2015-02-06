Какие отмененные электрички вернутся с 7 февраля

Московская железная дорога вернула в график 24 отмененные электрички

МЖД возвращает отмененные ранее электропоезда, которые не вошли в региональные заказы Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, с 7 февраля на участке Смоленск – Кольцо назначены поезда № 6721/6732. В Брянской и Калужской областях назначены электрички:

№ 6103, 6105, 6106 на участке Дятьково - Брянск-Орловский;

№ 6323, 6324 на участке Фаянсовая – Дятьково;

№ 6104, 6101, 6108 на участке Пунка – Дятьково.

№ 6107 сообщением Пунка – Брянск Орловский;

№ 6102 сообщением Брянск Орловский – Фокино.

№ 6362/6361, 6362/6361 на участке Курск – Ливны по воскресеньям;

№ 6360, 6361 на участке Курск – Кшень по пятницам и субботам;

№ 6359, 6362 на участке Кшень – Ливны по пятницам и субботам.

В связи с восстановлением этих электричек с 7 февраля будут выведены из расписания пригородные поезда:С 8 февраля в Орловско-Курском регионе восстанавливается курсирование следующих поездов:Из-за этого из расписания выведут пригородные поезда № 6383, 6382, следовавшие по пятницам и субботам на участке Курск – Касторная Курская.

Частично изменилось и расписание движения четырех электричек, курсирующих по маршруту Орел-Брянск:

№ 6705В;

№ 6706В;

№ 6710;

№ 6701.

Изменено расписание шести составов на участке Брянск-Дятьково:

№ 6101;

№ 6103;

№ 6104;

№ 6105;

№ 6106;

№ 6108.

№ 6323;

№ 6324.

№ 6173;

№ 6174;

№ 6321;

№ 6322.

№ 6323;

№ 6301;

№ 6308;

№ 6305;

№ 6304.

№ 6591;

№6595;

№6590;

№6594.

На участке Фаянсовая – Дятьково изменено расписание двух поездов:А также изменено расписание четырех электричек на участке Фаянсовая – Брянск Орловский:Помимо этого, на основании запроса "Центральной ППК" в Рязанской области на участке Ряжск 1 – Рязань 2 с 7 февраля введены в расписание электрички:На участке Мичуринск Ур. – Ряжск 1 восстанавливаются следующие пригородные поезда:Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановках Московской железной дороги.

Напомним, 5 февраля были восстановлены электрички по 41 направлению в Псковской, Тверской, Челябинской, Московской и Свердловской областях. В ближайшие три-четыре дня будет восстановлено еще 300 ранее отмененных маршрутов. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий.

Ранее Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. По его словам, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства". Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок.