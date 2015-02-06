Какие отмененные электрички вернутся с 7 февраля

МЖД возвращает отмененные ранее электропоезда, которые не вошли в региональные заказы Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба железной дороги.
Так, с 7 февраля на участке Смоленск – Кольцо назначены поезда № 6721/6732. В Брянской и Калужской областях назначены электрички:
- № 6103, 6105, 6106 на участке Дятьково - Брянск-Орловский;
- № 6323, 6324 на участке Фаянсовая – Дятьково;
- № 6104, 6101, 6108 на участке Пунка – Дятьково.
В связи с восстановлением этих электричек с 7 февраля будут выведены из расписания пригородные поезда:
- № 6107 сообщением Пунка – Брянск Орловский;
- № 6102 сообщением Брянск Орловский – Фокино.
С 8 февраля в Орловско-Курском регионе восстанавливается курсирование следующих поездов:
- № 6362/6361, 6362/6361 на участке Курск – Ливны по воскресеньям;
- № 6360, 6361 на участке Курск – Кшень по пятницам и субботам;
- № 6359, 6362 на участке Кшень – Ливны по пятницам и субботам.
Из-за этого из расписания выведут пригородные поезда № 6383, 6382, следовавшие по пятницам и субботам на участке Курск – Касторная Курская.
Частично изменилось и расписание движения четырех электричек, курсирующих по маршруту Орел-Брянск:
- № 6705В;
- № 6706В;
- № 6710;
- № 6701.
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Изменено расписание шести составов на участке Брянск-Дятьково:
- № 6101;
- № 6103;
- № 6104;
- № 6105;
- № 6106;
- № 6108.
На участке Фаянсовая – Дятьково изменено расписание двух поездов:
- № 6323;
- № 6324.
А также изменено расписание четырех электричек на участке Фаянсовая – Брянск Орловский:
- № 6173;
- № 6174;
- № 6321;
- № 6322.
Помимо этого, на основании запроса "Центральной ППК" в Рязанской области на участке Ряжск 1 – Рязань 2 с 7 февраля введены в расписание электрички:
- № 6323;
- № 6301;
- № 6308;
- № 6305;
- № 6304.
На участке Мичуринск Ур. – Ряжск 1 восстанавливаются следующие пригородные поезда:
- № 6591;
- №6595;
- №6590;
- №6594.
Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановках Московской железной дороги.
Напомним, 5 февраля были восстановлены электрички по 41 направлению в Псковской, Тверской, Челябинской, Московской и Свердловской областях. В ближайшие три-четыре дня будет восстановлено еще 300 ранее отмененных маршрутов. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий.
Ранее Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. По его словам, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства". Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок.
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