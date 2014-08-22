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ЧП

22 августа 2014, 03:07

В складском помещении в ЮЗАО произошел пожар площадью 1800 кв. метров

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На юго-западе Москвы сгорел склад автопокрышек

На юго-западе Москвы загорелось складское помещение. Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но потом площадь возгорания увеличилась до 1800 квадратных метров.

"Здание склада горит по всей площади - это 1800 квадратных метров. Пожар пока не удалось потушить полностью, но тем не менее, угрозы распространения огня нет", - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Уточняется, что информация о возгорании по адресу: улица Вавилова, дом №9А, строение №21, поступила в ведомство в 1:56.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 2:02. В тушении принимают участие 21 единица техники и 62 человека. Позднее возгорание было локализовано.

По предварительной информации пострадавших нет.

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