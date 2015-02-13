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Москва 24

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ЧП

13 февраля, 21:52

Из-за утечки газа на востоке Москвы сгорели три квартиры

МЧС пожары утечка газа чп

Фото: M24.ru

В жилом доме на Сиреневом бульваре произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России. В 20.53 пожар был локализован.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа в одной из квартир, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, в результате пожара погиб один человек.

По информации ТАСС, огонь охватил две квартиры на втором этаже и одну - на третьем этаже.

В результате пожара ожоги и отравление получили четыре человека, в том числе ребенок. Из подъезда эвакуировали из подъезда более 20 жильцов.

Напомним, накануне взрыв бытового газа произошел в подмосковном Домодедове. В результате погибли два человека. Еще двое были госпитализированы.

В ноябре прошлого года из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары.

В результате этого пострадали шесть человек. Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир.

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