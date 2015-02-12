Два человека погибли при взрыве газа в Домодедове

"Вечер": В Домодедове при взрыве газа погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Домодедове. Еще двое госпитализированы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире дома 3 по улице Рабочая, произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Из четверых пострадавших двое скончались. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров", - рассказа собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе подмосковного управления МЧС сообщили, что в 20:40 по указанному адресу поступил сигнал о хлопке газа с последующим возгоранием.

Как уточняется, горели две квартиры. В 21.15 пожар был локализован, а в 22.20 полностью потушен. Из пятиэтажного дома были эвакуированы 15 человек.