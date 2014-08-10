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ЧП

10 августа 2014, 17:07

В московской квартире обнаружен питон

МЧС змеи питоны чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвич обнаружил у себя в ванной питона и сдал его спасателям, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел на улице Нижняя Первомайская. Хозяин квартиры сумел самостоятельно поместить змею в кастрюлю, а чтобы рептилия не уползла, перевязал кастрюлю проволокой, после чего вызвал спасателей.

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Отметим, что это уже не первый случай, когда жители столицы находят у себя дома рептилий. Так, 2 июля столичные спасатели отловили полутораметровую змею, обнаруженную ночью жителями одной из квартир в Зеленограде. Рептилию пришлось умертвить.

В мае москвич обнаружил змею на улице, на Волгоградском проспекте. А московские пожарные выхаживали в пожарной части в районе Лефортово питона, выпавшего из окна дома по улице Ибрагимова.

Аналогичная история произошла в Москве на улице Усачева, где журналист обнаружил полутораметровую змею в ванне своей квартиры. Змею отдали в подмосковный центр содержания диких животных.

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