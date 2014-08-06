На северо-западе столицы горели гаражи

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В ночь со вторника на среду на северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Как передает пресс-служба столичного МЧС, сообщение о пожаре в Походном проезде, где горели в ряд стоящие металлические гаражи, поступило в ведомство в 00:20. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП спустя уже 8 минут.

Уточняется, что принятыми мерами возгорание в 00:49 удалось локализовать, а в 01:12 - ликвидировать.

Отмечается, что пострадавших в этом происшествии нет.