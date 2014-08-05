Крупный пожар в здании усадьбы Нарышкиных на западе Москвы потушили

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На западе столицы спасателям удалось потушить крупный пожар в здании усадьбы Нарышкиных. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как информирует пресс-служба МЧС Москвы, сообщение о пожаре на улице Ворошиловский парк, строение №5, где на территории Филевского парка произошло возгорание здания усадьбы Нарышкиных, поступило в ведомство в 23:04. Пожарные прибыли на место ЧП в 23:13.

Было установлено, что горело двухэтажное кирпичное здание площадью 50 на 40 метров, которое находится на реконструкции. Возгорание было по всей площади кровли и второго этажа. В ходе тушения произошло обрушение перекрытий второго этажа.

Уточняется, что 00:04 пожар в здании был локализован, а в 00:17 - полностью ликвидирован.

Также отмечается, что в тушении пожара принимали участие 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

Усадьба Нарышкиных была построена в XVII веке. Ее главный фасад обращен к Москва-реке.