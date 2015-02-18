На Лужнецкой набережной создадут пространство для занятий спортом

Фото: архитектурное бюро Wowhaus

На Лужнецкой набережной появится площадка для занятий спортом на открытом воздухе. Такую концепцию предложило архитектурное бюро Wowhaus, сообщает пресс-служба компании.

В рамках работ архитекторы предложили эскизы архитектурных решений набережной, программное наполнение и экономическое обоснование концепции.

"Предложенная нами концепция поможет максимально эффективно использовать территорию набережной и сделать Лужники самым удобным и комфортным местом для спорта и активного отдыха в центре Москвы", – отметил партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Специалисты бюро хотят использовать территорию вокруг спортивных объектов и на набережной в Лужниках как полноценный современный парк, сохранив при этом спортивную составляющую. В первую очередь предлагается рассмотреть набережную как площадку для занятий массовым спортом и активного отдыха.

В частности, планируется перепрограммировать полосы движения и распределить необходимую инфраструктуру для спорта и досуга в интервалах 5-10 минут пешего хода. Зеленые зоны будут использоваться для рекреации, а асфальтовые карманы для размещения инфраструктуры.

Фото: архитектурное бюро Wowhaus



Сейчас площадка пользуется популярностью среди спортсменов-любителей, который проводят там индивидуальные тренировки. Однако территория вокруг "Лужников" слабо разработана. Под постройки занято лишь 8% от общей площади "Лужников", а еще 92% – это открытые территории спортивных полей и кортов, газонов и проездов.

"Лужники" традиционно являются для огромного количества людей не только местом проведения крупнейших мероприятий, но и пространством активного стиля жизни. Поэтому мы должны следить за мировыми трендами и предоставлять актуальные сервисы и возможности для спортивного отдыха", – рассказал генеральный директор ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники" Александр Пронин.

Напомним, сейчас проходит реконструкция большой спортивной арены "Лужники". Стадион готовят к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят. В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Как проходит реконструкция "Лужников"

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога. Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-ого работы на стадионе завершатся в 2016 году.

Бюро Wowhaus основано в 2007 году. Его специализация – проектирование общественных пространств. Среди проектов бюро: Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", объекты парковой архитектуры в парке Горького, обновленная Крымская набережная, а также концепция развития парка "Сокольники".

